Пэрис Гилтон показала пикантную фотосессию своей юности

Пэрис Хилтон показала пикантную фотосессию своей юности
Диджей Пэрис Хилтон поразила подписчиков пикантными фото. Звезда поделилась фотосессией, которую делала еще в юные годы.
Фотографии опубликовала в своих социальных сетях.
Пэрис Хилтон вспомнила беззаботную юность
На фото Пэрис позирует в нижнем белье и с ярким макияжем. Съемку сама звезда назвала "легендарной".
"2000-е зовут...Сказали, что пришло время для культового", — комментирует фото Хилтон.
В начале 2000 года Пэрис произвела фурор свои гламурным образом, который часто включал ее любимый аксессуар: собачку Динь-Динь.
"Когда я переехала в Нью-Йорк, у меня не было ни стилиста, ни агента, ни пиарщика, ничего из этого. Я делала все сама, и мне нравилось всюду брать с собой мою маленькую Динь-Динь. Было очень весело одевать ее, потому что она была как моя первая дочь. Она была моим лучшим другом, моей подругой, моей второй половинкой. Я так скучаю по ней", — вспоминала Пэрис то время.
Сейчас Хилтон мама двоих детей и выбирает более сдержанные образы.
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