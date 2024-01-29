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Пэрис Хилтон показала пикантную фотосессию своей юности

29 января 2024 11:27
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Пэрис Гилтон показала пикантную фотосессию своей юности
Диджейка Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Диджей Пэрис Хилтон поразила подписчиков пикантными фото. Звезда поделилась фотосессией, которую делала еще в юные годы.

Фотографии опубликовала в своих социальных сетях.

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На фото Пэрис позирует в нижнем белье и с ярким макияжем. Съемку сама звезда назвала "легендарной".

 

Диджейка Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Диджейка Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Диджейка Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Диджейка Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Диджейка Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

"2000-е зовут...Сказали, что пришло время для культового", — комментирует фото Хилтон.

В начале 2000 года Пэрис произвела фурор свои гламурным образом, который часто включал ее любимый аксессуар: собачку Динь-Динь.

"Когда я переехала в Нью-Йорк, у меня не было ни стилиста, ни агента, ни пиарщика, ничего из этого. Я делала все сама, и мне нравилось всюду брать с собой мою маленькую Динь-Динь. Было очень весело одевать ее, потому что она была как моя первая дочь. Она была моим лучшим другом, моей подругой, моей второй половинкой. Я так скучаю по ней", — вспоминала Пэрис то время.

Сейчас Хилтон мама двоих детей и выбирает более сдержанные образы.

Напомним, Виктория Бекхэм похвасталась стройными ножками в мини-шортах.

Ранее Хлои Кардашьян в крошечном бикини устроила фотосессию в снегах.

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