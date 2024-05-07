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Періс Гілтон приміряла роль звабливої Барбі у рекламі енергетика

7 травня 2024 09:45
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Періс Гілтон приміряла роль звабливої Барбі у рекламі енергетика
Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американська модель Періс Гілтон стала останньою знаменитістю, яка виступила лідером кампанії модного бренду добавок Alani Nu. 43-річна діджейка знялась у яскраво-рожевій міні-сукні з корсетним ліфом.

Фото Періс опублікувала у своїй соціальній мережі.

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Вона завершила образ блискучими рожевими туфлями на шпильці та прикрашеним коштовностями чокером на шиї.

 

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

У підписі до публікації вона написала: "Представляємо найгарячіший новий енергетичний напій".

Періс слідує стопами подруги Кім Кардаш’ян, яка минулого року очолила кампанію Alani Nu. Зірка разом із брендом створила власний рожевий лимонад під назвою Kimade.

Інші знаменитості, які рекламували Алані в минулому — Емілі Ратаковскі та Вітні Сіммонс.

Хілтон прославилася на початку 2000-х років як світська левиця Нью-Йорка та "It Girl" завдяки своєму гламурному способу життя та частим появам на гучних заходах.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан пригадав Періс Гілтон у Києві. А раніше Періс Гілтон привітала сина з днем народження.

Періс Хілтон
Барбі
закордонні зірки
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