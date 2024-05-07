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Пэрис Хилтон примерила роль обольстительной Барби в рекламе энергетика

7 мая 2024 09:45
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Пэрис Гилтон примерила роль обольстительной Барби в рекламе энергетика
Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американская модель Пэрис Хилтон стала последней знаменитостью, выступившей лидером кампании модного бренда добавок Alani Nu. 43-летняя диджей снялась в ярко-розовом мини-платье с корсетным лифом.

Фото Пэрис опубликовала в своей социальной сети.

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Она завершила образ блестящими розовыми туфлями на шпильке и украшенным драгоценностями чокером на шее.

 

Диджейка Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

В подписи к публикации она написала: "Представляем самый горячий новый энергетический напиток".

Пэрис следует по стопам подруги Ким Кардашьян, которая в прошлом году возглавила кампанию Alani Nu. Звезда вместе с брендом создала свой розовый лимонад под названием Kimade.

Другие знаменитости, которые рекламировали Алане в прошлом — Эмили Ратаковски и Уитни Симмонс.

Хилтон прославилась в начале 2000-х годов как светская львица Нью-Йорка и It Girl благодаря своему гламурному образу жизни и частым появлениям на громких мероприятиях.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан вспомнил Пэрис Хилтон в Киеве. А раньше Пэрис Хилтон поздравила сына с днем рождения.

Пэрис Хилтон
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