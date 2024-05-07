Пэрис Гилтон примерила роль обольстительной Барби в рекламе энергетика

Пэрис Хилтон примерила роль обольстительной Барби в рекламе энергетика
Американская модель Пэрис Хилтон стала последней знаменитостью, выступившей лидером кампании модного бренда добавок Alani Nu. 43-летняя диджей снялась в ярко-розовом мини-платье с корсетным лифом.
Фото Пэрис опубликовала в своей социальной сети.
Яркий образ Пэрис Хилтон
Она завершила образ блестящими розовыми туфлями на шпильке и украшенным драгоценностями чокером на шее.
В подписи к публикации она написала: "Представляем самый горячий новый энергетический напиток".
Пэрис следует по стопам подруги Ким Кардашьян, которая в прошлом году возглавила кампанию Alani Nu. Звезда вместе с брендом создала свой розовый лимонад под названием Kimade.
Другие знаменитости, которые рекламировали Алане в прошлом — Эмили Ратаковски и Уитни Симмонс.
Хилтон прославилась в начале 2000-х годов как светская львица Нью-Йорка и It Girl благодаря своему гламурному образу жизни и частым появлениям на громких мероприятиях.
Напомним, украинский дизайнер Андре Тан вспомнил Пэрис Хилтон в Киеве. А раньше Пэрис Хилтон поздравила сына с днем рождения.
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