Пэрис Гилтон примерила роль обольстительной Барби в рекламе энергетика

Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Американская модель Пэрис Хилтон стала последней знаменитостью, выступившей лидером кампании модного бренда добавок Alani Nu. 43-летняя диджей снялась в ярко-розовом мини-платье с корсетным лифом.

Фото Пэрис опубликовала в своей социальной сети.

Читайте также:

Яркий образ Пэрис Хилтон

Она завершила образ блестящими розовыми туфлями на шпильке и украшенным драгоценностями чокером на шее.

Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

В подписи к публикации она написала: "Представляем самый горячий новый энергетический напиток".

Пэрис следует по стопам подруги Ким Кардашьян, которая в прошлом году возглавила кампанию Alani Nu. Звезда вместе с брендом создала свой розовый лимонад под названием Kimade.

Другие знаменитости, которые рекламировали Алане в прошлом — Эмили Ратаковски и Уитни Симмонс.

Хилтон прославилась в начале 2000-х годов как светская львица Нью-Йорка и It Girl благодаря своему гламурному образу жизни и частым появлениям на громких мероприятиях.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан вспомнил Пэрис Хилтон в Киеве. А раньше Пэрис Хилтон поздравила сына с днем рождения.