Тимур Мирошниченко рассказал о выходных семьях в новом составе

Шоумен Тимур Мирошниченко с семьей. Фото: менеджмент проекта

Ведущий программы "ЖВЛ Представляет" Тимур Мирошниченко и его жена Инна стали родителями в четвертый раз. Звездная пара, которая год назад стала родителями для названного сына Марселя, которому скоро исполнится три, удочерила старшую девочку Ангелину. В эфире "Сніданку з 1+1" ведущий рассказал, как семья впервые провела выходные в новом составе и как дети приняли старшую сестру.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

Читайте также:

Мирошниченко показали приемную дочь

Тимур Мирошниченко отметил, что для них с супругой это новый опыт, несмотря на то, что путь усыновления они уже проходили. Ведущий рассказал, что Ангелина впервые в жизни попробовала пиццу.

Шоумен Тимур Мирошниченко с семьей. Фото: менеджмент проекта

"Вчера вечером пока света не было гуляли на улице до 10 вечера. Ну и конечно, дети хотят есть и мы заказали пиццу. Ангелине 8 лет и она впервые ела пиццу. И, конечно, она даже не знала, как ее держать. Не могу сказать, что сложный, но очень интересный опыт, когда ты объясняешь очевидные, казалось бы, вещи ребенку, который старше, чем твои предыдущие дети", — поделился Тимур.

Ведущий рассказал, что дети ждали пополнения в семье. Они записывали видео для своей старшей сестренки и отправляли ей.

В первый раз Тимур и Инна познакомились с Ангелиной месяц назад в Польше. Именно там находился детдом, эвакуированный в феврале 2022 года. Больше всего встречи с Ангелиной ждала 6-летняя Мия, потому что она очень хотела старшую сестренку.

"Я помню она просто подошла к нам и утвердительно сказала: "Да, у меня у меня будет старшая сестра, где-то лет 8. Мы будем спать в одной комнате, она на верхней полке", — рассказал Тимур.

Напомним, супруга Тимура Мирошниченко поделилась, как изменился их названный сын. А раньше Мирошниченко впервые рассказали об имени дочери.