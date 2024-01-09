Принцесса Клэр и принц Феликс Люксембурга. Фото: instagram.com/hrhprincessclaire/

Принцесса Люксембурга Клер родила своего третьего ребенка. Темноволосого мальчика назвали Бальтазаром.

Об этом пишет People.

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Мальчика назвали Бальтазар Феликс Карл. Он родился 7 января.

Это имя имеет греческое происхождение и означает "Бог защищает короля". Также по легенде Бальтазар был одним из трех волхвов, посетивших младенца Иисуса.

"Вот и Он! Первое фото принца Бальтазара и его любящей семьи, папы Феликса, мамы Клер и старших брата Лиама и сестры Амалии", — говорится в сообщении.

Вес мальчика 3220 килограмма, а рост — 50 сантиметров. Ребенок абсолютно здоров.

Бальтазар стал седьмым внуком великого герцога Анри и герцогини Марии Терезы.

Это не единственное пополнение которого ожидала королевская семья. В прошлом месяце дворец объявил, что принцесса Александра и ее муж Николя Багори ждут своего первенца, который должен родиться весной.

Ранее королевский обозреватель прокомментировала мемуары принца Гарри.

Также стало известно, что брат короля Чарльза участвовал в оргиях с несовершеннолетними.