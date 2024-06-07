Співак Дмитро Коляденко зізнався, яка Ірина Білик у коханні

Перше місце хіт-параду — Коляденко розкрив пікантні подробиці стосунків з Білик
Український співак, хореограф і шоумен Дмитро Коляденко розповів про своє особисте життя. Один з найяскравіших представників шоу-бізнесу розкрив несподівані подробиці роману зі співачкою Іриною Білик, з якою в нього були колись стосунки.
Про це Дмитро Коляденко розповів на інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.
Інтим у стосунках Дмитра Коляденка та Ірини Білик
Популярний український артист вирішив обговорити на інтерв’ю особисте життя. Зокрема, Дмитро Коляденко згадав, якими в нього були стосунки з українською співачкою Іриною Білик в плані ліжка, і наголосив, що для нього артистка найкраща.
Український хореограф навіть заявив, що в його особистому хіт-параді Ірина Білик посідає перше місце.
"Королева с*ксу! Вона за трьох… І в кадрі, і в ліжку. Вона найкраща, бо я частенько думаю, як це все було круто. І можу сказати, що в моєму хіт-параді вона — це перше місце! Вона все про кохання, про стосунки, вона дуже класна жінка", — висловився про Ірину Білик її колишній Дмитро Коляденко.
Роман Ірини Білик і Дмитра Коляденка
Український шоумен Дмитро Коляденко і співачка Ірина Білик перебували у романтичних стосунках декілька років, але не були в офіційному шлюбі. Причиною розставання артистів стали серйозні ревнощі з боку хореографа, через які Ірина покинула його.
Інколи зірки оприлюднювали різні спільні фото та відео, провокуючи чутки, що вони знову разом. Проте, Дмитро Коляденко нещодавно наголосив, що зараз їх не об’єднують жодні романтичні стосунки і вони вирішили поставити крапку в стосунках.
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