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Перше місце хіт-параду — Коляденко розкрив пікантні подробиці стосунків з Білик

7 червня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Співак Дмитро Коляденко зізнався, яка Ірина Білик у коханні
Український артист Дмитро Коляденко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український співак, хореограф і шоумен Дмитро Коляденко розповів про своє особисте життя. Один з найяскравіших представників шоу-бізнесу розкрив несподівані подробиці роману зі співачкою Іриною Білик, з якою в нього були колись стосунки.

Про це Дмитро Коляденко розповів на інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Інтим у стосунках Дмитра Коляденка та Ірини Білик

Популярний український артист вирішив обговорити на інтерв’ю особисте життя. Зокрема, Дмитро Коляденко згадав, якими в нього були стосунки з українською співачкою Іриною Білик в плані ліжка, і наголосив, що для нього артистка найкраща.

Дмитрий Коляденко
Український шоумен Дмитро Коляденко під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український хореограф навіть заявив, що в його особистому хіт-параді Ірина Білик посідає перше місце. 

"Королева с*ксу! Вона за трьох… І в кадрі, і в ліжку. Вона найкраща, бо я частенько думаю, як це все було круто. І можу сказати, що в моєму хіт-параді вона — це перше місце! Вона все про кохання, про стосунки, вона дуже класна жінка", — висловився про Ірину Білик її колишній Дмитро Коляденко.

Роман Ірини Білик і Дмитра Коляденка

Український шоумен Дмитро Коляденко і співачка Ірина Білик перебували у романтичних стосунках декілька років, але не були в офіційному шлюбі. Причиною розставання артистів стали серйозні ревнощі з боку хореографа, через які Ірина покинула його. 

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык много лет назад
Дмитро Коляденко та Ірина Білик багато років тому. Фото: Instagram Ірини Білик

Інколи зірки оприлюднювали різні спільні фото та відео, провокуючи чутки, що вони знову разом. Проте, Дмитро Коляденко нещодавно наголосив, що зараз їх не об’єднують жодні романтичні стосунки і вони вирішили поставити крапку в стосунках. 

Нагадаємо, ми писали про те, що український танцівник Дмитро Коляденко чесно розповів, чи готовий йти на фронт. 

Раніше ми розповідали про те, що хореограф Дмитро Коляденко розкрив скандальні подробиці стосунків з Іриною Білик. 

Також ми повідомляли про те, що шоумен Дмитро Коляденко зізнався, чи зловживає алкоголем.

шоу-бізнес
Дмитро Коляденко
Ірина Білик
українські зірки

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