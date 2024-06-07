Певец Дмитрий Коляденко признался, какая Ирина Билык в любви

Украинский артист Дмитрий Коляденко на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский певец, хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко рассказал о своей личной жизни. Один из самых ярких представителей шоу-бизнеса раскрыл неожиданные подробности романа с певицей Ириной Билык, с которой у него когда-то были отношения.

Об этом Дмитрий Коляденко рассказал на интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Известный украинский артист решил обсудить на интервью личную жизнь. В частности, Дмитрий Коляденко вспомнил, какими у него были отношения с украинской певицей Ириной Билык в плане постели, и подчеркнул, что для него артистка самая лучшая.

Украинский шоумен Дмитрий Коляденко во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский хореограф даже заявил, что в его личном хит-параде Ирина Билык занимает первое место.

"Королева с*кса! Она за троих… И в кадре, и в постели. Она самая лучшая, потому что я частенько думаю, как это все было круто. И могу сказать, что в моем хит-параде она — это первое место! Она все о любви, об отношениях, она очень классная женщина", — высказался об Ирине Билык ее бывший Дмитрий Коляденко.

Роман Ирины Билык и Дмитрия Коляденко

Украинский шоумен Дмитрий Коляденко и певица Ирина Билык находились в романтических отношениях несколько лет, но не состояли в официальном браке. Причиной расставания артистов стала серьезная ревность со стороны хореографа, из-за которой Ирина бросила его.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык много лет назад. Фото: Instagram Ирины Билык

Иногда звезды обнародовали разные общие фото и видео, провоцируя слухи, что они снова вместе. Тем не менее, Дмитрий Коляденко недавно подчеркнул, что сейчас их не объединяют никакие романтические отношения, и они решили поставить точку в отношениях.

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