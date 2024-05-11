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Перші відзнаки Євробачення-2024 — хто отримав премії Марселя Безансона

11 травня 2024 22:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Переможці премії Марселя Безансона на Євробаченні-2024
Сцена Євробачення-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Зараз у шведському Мальме проходить гранд-фінал 68-го Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Перед початком шоу відбулося вручення премій імені Марселя Безансона. Нагороди отримали фаворити букмекерів.

Про це йдеться на офіційному сайті Євробачення.

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Переможці премії Марселя Безансона

За кілька годин до початку пісенного конкурсу у Мальме оголосили переможців премії Марселя Безансона. Нагорода була названа на честь засновника пісенного конкурсу. 

Переможців обирають у трьох категоріях:

  • приз преси (переможця визначають акредитовані представники ЗМІ)
  • нагорода за артистизм (переможців визначають коментатори)
  • приз композиторів (вручається за найкращу та оригінальну композицію).

Приз преси у 2024 році отримав виконавець з Хорватії  Baby Lasagna. А одразу дві премії — нагорода за артистизм та приз композиторів отримав представник Швейцарії Nemo за пісню The Code.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця від Ізраїлю на "Євробаченні" опинилась в базі "Миротворець". Також ми розповідали, що через дискваліфікацію Нідерландів у фіналі "Євробачення-2024" є нововведення.

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Євробачення-2024

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