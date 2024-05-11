Переможці премії Марселя Безансона на Євробаченні-2024

Перші відзнаки Євробачення-2024 — хто отримав премії Марселя Безансона
Зараз у шведському Мальме проходить гранд-фінал 68-го Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Перед початком шоу відбулося вручення премій імені Марселя Безансона. Нагороди отримали фаворити букмекерів.
Про це йдеться на офіційному сайті Євробачення.
Переможці премії Марселя Безансона
За кілька годин до початку пісенного конкурсу у Мальме оголосили переможців премії Марселя Безансона. Нагорода була названа на честь засновника пісенного конкурсу.
Переможців обирають у трьох категоріях:
- приз преси (переможця визначають акредитовані представники ЗМІ)
- нагорода за артистизм (переможців визначають коментатори)
- приз композиторів (вручається за найкращу та оригінальну композицію).
Приз преси у 2024 році отримав виконавець з Хорватії Baby Lasagna. А одразу дві премії — нагорода за артистизм та приз композиторів отримав представник Швейцарії Nemo за пісню The Code.
Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця від Ізраїлю на "Євробаченні" опинилась в базі "Миротворець". Також ми розповідали, що через дискваліфікацію Нідерландів у фіналі "Євробачення-2024" є нововведення.
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