Переможці премії Марселя Безансона на Євробаченні-2024

Сцена Євробачення-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Зараз у шведському Мальме проходить гранд-фінал 68-го Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Перед початком шоу відбулося вручення премій імені Марселя Безансона. Нагороди отримали фаворити букмекерів.

Про це йдеться на офіційному сайті Євробачення.

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Переможці премії Марселя Безансона

За кілька годин до початку пісенного конкурсу у Мальме оголосили переможців премії Марселя Безансона. Нагорода була названа на честь засновника пісенного конкурсу.

Переможців обирають у трьох категоріях:

приз преси (переможця визначають акредитовані представники ЗМІ)

нагорода за артистизм (переможців визначають коментатори)

приз композиторів (вручається за найкращу та оригінальну композицію).

Приз преси у 2024 році отримав виконавець з Хорватії Baby Lasagna. А одразу дві премії — нагорода за артистизм та приз композиторів отримав представник Швейцарії Nemo за пісню The Code.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця від Ізраїлю на "Євробаченні" опинилась в базі "Миротворець". Також ми розповідали, що через дискваліфікацію Нідерландів у фіналі "Євробачення-2024" є нововведення.