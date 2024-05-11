Победители премии Марселя Безансона на Евровидении-2024

Первые награды Евровидения-2024 — кто получил премии Марселя Безансона
Сейчас в шведском Мальме проходит гранд-финал 68-го Международного песенного конкурса "Евровидение". Перед началом шоу состоялось вручение премий имени Марселя Безансона. Награды получили фавориты букмекеров.
Об этом говорится на официальном сайте Евровидения.
Победители премии Марселя Безансона
За несколько часов до начала песенного конкурса в Мальме объявили победителей премии Марселя Безансона. Награда была названа в честь основателя песенного конкурса.
Победителей выбирают в трех категориях:
- приз прессы (победителя определяют аккредитованные представители СМИ)
- награда за артистизм (победителей определяют комментаторы)
- приз композиторов (вручается за лучшую и оригинальную композицию).
Приз прессы в 2024 году получил исполнитель из Хорватии Baby Lasagna. Сразу две премии — награда за артистизм и приз композиторов получил представитель Швейцарии Nemo за песню The Code.
Напомним, ранее мы писали, что участница от Израиля на "Евровидении" оказалась в базе "Миротворец". Также мы рассказывали, что из-за дисквалификации Нидерландов в финале "Евровидения-2024" есть нововведения.
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