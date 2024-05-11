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Первые награды Евровидения-2024 — кто получил премии Марселя Безансона

11 мая 2024 22:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Победители премии Марселя Безансона на Евровидении-2024
Сцена Евровидения-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Сейчас в шведском Мальме проходит гранд-финал 68-го Международного песенного конкурса "Евровидение". Перед началом шоу состоялось вручение премий имени Марселя Безансона. Награды получили фавориты букмекеров.

Об этом говорится на официальном сайте Евровидения.

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Победители премии Марселя Безансона

За несколько часов до начала песенного конкурса в Мальме объявили победителей премии Марселя Безансона. Награда была названа в честь основателя песенного конкурса.

Победителей выбирают в трех категориях:

  • приз прессы (победителя определяют аккредитованные представители СМИ)
  • награда за артистизм (победителей определяют комментаторы)
  • приз композиторов (вручается за лучшую и оригинальную композицию).

Приз прессы в 2024 году получил исполнитель из Хорватии Baby Lasagna. Сразу две премии — награда за артистизм и приз композиторов получил представитель Швейцарии Nemo за песню The Code.

Напомним, ранее мы писали, что участница от Израиля на "Евровидении" оказалась в базе "Миротворец". Также мы рассказывали, что из-за дисквалификации Нидерландов в финале "Евровидения-2024" есть нововведения.

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Евровидение-2024

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