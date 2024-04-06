Антон Птушкин о животных, Честейн и Хэтэуэй о детях — кинопремьера недели

Фрагмент фильма "Материнский инстинкт". Фото: Versus Production

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли семь новых фильмов. В их числе, в частности, новая часть франшизы ужасов "Омен" и американский драматический триллер "Материнский инстинкт" с титулованными голливудскими актрисами.

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Материнский инстинкт

События проходят в США в 1960-х годах. Давние подруги Элис (Джессика Честейн) и Селин (Энн Хэтэуэй) живут по соседству. Они наслаждаются размеренной жизнью и воспитывают сыновей одного возраста. Из-за несчастного случая сын Селин умирает. Событие глубоко травмирует всех.

Элис была свидетелем гибели мальчика и со временем понимает, что Селин обвиняет ее в том, что она не смогла его спасти. Причудливое хитросплетение горя, подозрений и обвинений отравляет жизнь двух семей.

Мы, наши любимцы и война

Документальный фильм создал тревел-блогер и журналист Антон Птушкин. Как и во время своих путешествий, он стал сценаристом, режиссером и во многих эпизодах оператором. Работа продолжалась полтора года. Сначала проект планировался для показа западной аудитории. К работе были привлечены многие иностранцы, а сам фильм создан в копродукции Украины и Канады.

С началом полномасштабного вторжения множество украинцев покинули дома, чтобы спасти свои жизни. Часто уезжали, не успев взять самые необходимые вещи, однако вместе с домашними питомцами. Именно это и показывается в документальной картине.

Омен: Начало

События разворачиваются в Риме незадолго до того, как в семье американского дипломата Роберта Торна и его супруги Кэти происходит трагедия. Во время родов умрет их сын-первенец. В то же время молодая американка (Нелл Тайгер Фри) прибывает в Рим, чтобы посвятить свою жизнь служению церкви. Она попытается разоблачить преступный сговор, который должен привести к появлению на свет Антихриста.

Это уже шестой фильм в одноименной франшизе. Также новая картина является приквелом первого проекта, вышедшего на экраны в 1976 году. Лента режиссировала Аркаша Стивенсон по сценарию, написанному ею вместе с Тимом Смитом и Кейтом Томасом.

Последнее дыхание

По сюжету американского боевика и триллера земля будущего осталась почти без воздуха. Среди выживших идет жестокая борьба за генераторы кислорода. Майя (Дженнифер Хадсон), жена талантливого изобретателя Дариуса, вместе с их дочерью Зарой (Куавенжан Уоллис) живут вдвоем в помещении, где производится кислород.

Другая группа людей, возглавляемая Тесс (Милла Йовович), давно ищут и их, и технику, благодаря которой они до сих пор живы. Тесс знает о разработке пропавшего мужа Майи и готова пробраться к ней любой ценой.

Ритуал. Другое измерение

Тайваньский фильм ужасов является продолжением вышедшего в 2020 году фильма "Проклятый мост". Соединенные общей идеей фильмы основываются на городской легенде о Янминьшанском университете китайской культуры. Это один из самых больших вузов Тайваня, в котором учатся более 32 тысяч студентов. Для съемок вернулся режиссер Лестер Ши, а также команда сценаристов.

Пламенное небо

По сюжету немецкой романтической комедии молодой писатель Леон решает пожить в доме своего друга на берегу моря. Здесь он стремится найти вдохновение и завершить книгу. Но из-за нового знакомства с очаровательной девушкой Леону все не удается сосредоточиться на работе. Когда в доме появляются еще несколько неожиданных гостей, вблизи загорается лесной пожар.

Сезон охоты

Комедия создана в копродукции Франции и Бельгии. Антонин Фурлон написал сценарий и стал сорежиссером вместе с Фредериком Форестье, в наработке которого в основном комедии и триллеры. По сюжету молодые супруги Симон и Аделеида с двумя маленькими детьми покупают дом своей мечты в живописной сельской местности. Но никто не предупредил их, насколько сильно местные любят охоту.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что в Каннах официально опровергли участие в фестивале российской ленты "Брат 3".