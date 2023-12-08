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П'яний світанок — Алина Гросу представила новую песню о личном

8 декабря 2023 16:34
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Пьяный рассвет — Алина Гросу представила новую песню о личном
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Grosu представила авторский трек о любви "П'яний світанок". Артистка заложила в композицию историю из своей жизни.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певицы.

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Алина Гросу признается, что песню можно воспринимать по-разному. Но, говорит артистка, для нее лично это непростая работа.

"Этот сингл о сегодняшних реалиях можно трактовать по разному, но в нем каждый найдет себя. Это история о том, как близкий человек отдаляется и постепенно превращается в знакомого. Там есть такие слова: "П'яний світанок у нашого дому навіє тобі, що ми були знайомі. Навіє угаром і цигарок паром, та тільки ніхто ми, та тільки не пара". Это тяжелый для меня текст, я давно его в себе вынашивала", — говорит звезда.

Вместе с песней "П'яний світанок" Grosu представит клип. Снимали в Чикаго.

"Специально не брали актеров, чтобы получилось показать отношения органично, по-настоящему. Парень, исполнивший роль, украинец уже давно проживающий в Америке. Кстати, в какой-то мере одна из главных героинь — собака. Она любимец моего друга и она имеет большое значение для сюжета, особенно в финальной сцене", — рассказала Алина Гросу.

Напомним, EL Кравчук представил первую в своей карьере рождественскую песню.

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