Участник "Голоса страны" Давид Маскис получил осколочное ранение - в каком состоянии защитник

Военный и музыкант Давид Маскис. Фото: instagram.com/davie_ksamis_/

Финалист шоу "Голос страны" из команды певицы Нади Дорофеевой Давид Маскиса получил осколочное ранение на фронте. Врачам удалось вернуть его с того света и сейчас он готовится к дорогостоящей операции.

Об этом сообщил музыкант Евгений Пугачев, а Дорофеева сделала репост на своей странице Instagram.

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Давид получил образование в Германии и работал инженером-механиком на производстве автомобилей Audi. Любовь к музыке заставила парня вернуться назад в Украину и он отправил заявку на участие в популярном песенном шоу "Голос країни". Артист присоединился к команде Наде Дорофеевой и покорил зрителей исполнением песни "Чути гімн".

Парень застал войну в Киеве и решил не возвращаться в Германию. Он встал на защиту Украины. Во время несения службы Давид получил осколочное ранение в спину, которое впоследствии дало сильное осложнение. Сейчас музыкант и защитник нуждаются в операции, которая вместе с реабилитацией стоит 350 тысяч гривен.

Военный и музыкант Давид Маскис получил ранения. Фото: instagram.com/davie_ksamis_/

"Сейчас Давид прошел первый этап экстренной стабилизации своего состояния, затруднено передвигается и готовится к дорогостоящей операции и дальнейшей реабилитации", — сообщил Евгений Пугачев.

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