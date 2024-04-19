Pink засвітила форми на мексиканському курорті — фото

Американська співачка Pink. Фото: instagram.com/pink/

Відома американська співачка Пінк продемонструвала свою підтягнуту фігуру в стильному купальнику під час відпочинку з родиною у Мексиці. Зірка відновлює сили перед музичним туром Summer Carnival.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка показала фігуру у стильному закритому білому купальнику під час сімейного відпочинку у Кабо (Мексика). Співачка засмагала на яхті разом зі чоловіком Кері Хартом, донькою Віллоу (12 років) та сином Джеймсоном (7 років).

Американська співачка Pink. Фото: BACKGRID

Пінк приміряла білий закритий купальник з анімалістичним принтом та лямкою через одне плече.

Зірка доповнила свій образ білою кепкою з жовтим смайликом, великими сережками-кільцями і ланцюжком із золота.

Американська співачка Pink з чоловіком Кері Хартом. Фото: BACKGRID

Американська співачка Pink з чоловіком Кері Хартом. Фото: BACKGRID

Американська співачка Pink. Фото: BACKGRID

Її чоловік Кері Харт засвітив своє повністю вкрите татуюваннями тіло у плавках з анімалістичним принтом.

Пінк насолоджується відпочинком перед своїм музичним туром Summer Carnival, який розпочнеться 11 червня в Уельсі (Велика Британія), а завершиться 23 листопада в Маямі.

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