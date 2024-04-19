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Pink похизувалася фігурою в стильному купальнику на відпочинку у Мексиці

19 квітня 2024 12:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Pink засвітила форми на мексиканському курорті — фото
Американська співачка Pink. Фото: instagram.com/pink/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Пінк продемонструвала свою підтягнуту фігуру в стильному купальнику під час відпочинку з родиною у Мексиці. Зірка відновлює сили  перед музичним туром Summer Carnival.

Про це пише Daily Mail

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Зірка показала фігуру у стильному закритому білому купальнику під час сімейного відпочинку у Кабо (Мексика). Співачка засмагала на яхті разом зі чоловіком Кері Хартом, донькою Віллоу (12 років) та сином Джеймсоном (7 років).

Пінк на відпочинку
Американська співачка Pink. Фото: BACKGRID

Пінк приміряла білий закритий купальник з анімалістичним принтом та лямкою через одне плече. 

Зірка доповнила свій образ білою кепкою з жовтим смайликом, великими сережками-кільцями і ланцюжком із золота.

Pink з чоловіком Кері Хартом
Американська співачка Pink з чоловіком Кері Хартом. Фото: BACKGRID
Кері Харт та Pink спілкуються на яхті
Американська співачка Pink з чоловіком Кері Хартом. Фото: BACKGRID
Кері Харт з дружиною Pink
Американська співачка Pink. Фото: BACKGRID

Її чоловік Кері Харт засвітив своє повністю вкрите татуюваннями тіло у плавках з анімалістичним принтом.

Пінк насолоджується відпочинком перед своїм музичним туром Summer Carnival, який розпочнеться 11 червня в Уельсі (Велика Британія), а завершиться 23 листопада в Маямі.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян вразила фігурою у бікіні. А наречена Бреда Пітта знялась в рекламі.

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