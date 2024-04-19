Pink засветила формы на мексиканском курорте.

Американская певица Pink. Фото: instagram.com/pink/

Известная американская певица Пинк продемонстрировала свою подтянутую фигуру в стильном купальнике во время отдыха с семьей в Мексике. Звезда восстанавливает силы перед музыкальным туром "Summer Carnival".

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда показала фигуру в стильном закрытом белом купальнике во время семейного отдыха в Кабо (Мексика). Певица загорала на яхте вместе с мужем Кэри Хартом, дочерью Уиллоу (12 лет) и сыном Джеймсоном (7 лет).

Американская певица Pink. Фото: BACKGRID

Пинк примеряла белый закрытый купальник с анималистическим принтом и лямкой через одно плечо.

Звезда дополнила свой образ белой кепкой с желтым смайликом, большими серьгами—кольцами и цепочкой из золота.

Американская певица Pink с мужем Кэри Хартом. Фото: BACKGRID

Американская певица Pink с мужем Кэри Хартом. Фото: BACKGRID

Американская певица Pink. Фото: BACKGRID

Ее муж Кэри Харт засветил свое полностью покрытое татуировками тело в плавках с анималистическим принтом.

Пинк наслаждается отдыхом перед своим музыкальным туром Summer Carnival, который начнется 11 июня в Уэльсе (Великобритания), а завершится 23 ноября в Майами.

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