Пышнотела Дженнифер Лопес в тесном топе представила зажигательный хит

Певица Дженнифер Лопес. Фото: скрин с видео

В понедельник утром певица Дженнифер Лопес выпустила новое зажигательное музыкальное видео. Клип на песню Can't Get Enough с репершей Latto.

Об этом пишет Daily Mail.

Дженнифер Лопес поразила экспрессивной песней о Бене Аффлеке

Лопес снялась в бикини, которое на других кадрах сменила на узкий топ, эффектно демонстрировавший ее фигуру. Песня о том, как она просто "не может насладиться" своим супругом Беном Аффлеком.

Сингл из ее альбома This Is Me...Now, где речь идет о том, насколько сильно она изменилась за 20 лет, с тех пор, как она впервые была обручена с Беном, но отменила свадьбу.

Пара, возобновившая свои отношения в 2021 году, сначала разошлась в 2004 году, поженилась в Лас-Вегасе в июле 2022 года, через два десятилетия после первой помолвки. Новый альбом Дженнифер выйдет вместе с новым релизом Prime Video This Is Me Now: A Love Story.

Звезда недавно назвала проект, в котором она делится "визуальным переосмыслением" своей любовной жизни с поклонниками, включая свои отношения с такими мужчинами, как Марк Энтони и Алекс Родригес, как "наиболее масштабный" в ее карьере.

Ранее она сказала: "Это самый личный крупный проект, который я когда-либо делала. Это настоящий фильм, это реальное путешествие, это реальная история. Я не думаю, что кто-то знает о моей настоящей личной жизни".

Ранее в этом месяце Лопес намекнула, что может отправиться в свое первое большое турне за 12 лет. Актриса готовится к выпуску своего девятого студийного альбома.

51-летний Аффлек женился на Лопес в 2022 году, и теперь инсайдер заявил, что он "гордится" ее достижениями в карьере, когда она работает над своим последним студийным альбомом.

У Аффлека есть трое детей от бывшей супруги Дженнифер Гарнер, а у Джей Ло с бывшим мужем Марком Энтони есть близнецы Эмма и Макс.

