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Пышнотелая Кайли Дженнер нарядилась в золотое платье для семейного банкета

26 декабря 2023 10:16
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Пышнотелая Кайли Дженнер нарядилась в золотое платье для семейного банкета
Бизнесвуман Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Семья Кардашьян-Дженнер отпраздновала Рождество. Клан собрался в особняке Ким в Лос-Анджелесе стоимостью 60 миллионов долларов на праздничный вечер, и все оделись согласно этому случаю.

Фото с вечеринки Кайли Дженнер показала в социальной сети.

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68-летняя Крис Дженнер нарядилась в платье с золотистыми блестками, а 26-летняя Кайли выглядела блестяще в золотом платье Dolce & Gabbana с открытыми плечами.

 

Бизнесвуман Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Бизнесвуман Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Бизнесвуман Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Бизнесвуман Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Бизнесвуман Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Бизнесвуман Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Мех также был главной темой вечера: 44-летняя Кортни, у которой в прошлом месяце родился сын Рокки с мужем Тревисом Баркером, выбрала пушистое черное пальто в пол. Ким была одета в голубо-серое винтажное платье Mugler от кутюр, драпированное меховыми гирляндами, а Кендалл примеряла черное бархатное платье с длинными рукавами.

Хлои выбрала корсетное платье от Galia Lahav, покрытое блестящими кристаллами и драпированное нежными нитями бисера. Сама вечеринка была такой же праздничной, а ведущая Ким превратила свое имение в Лос-Анджелесе в заснеженную зимнюю страну чудес и организовала выступления Babyface, Tank и Wanyá Morris из Boyz II Men.

 

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Кортни Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кортни Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Напомним, Кендалл Дженнер раскритиковали за фото в меху за миллион гривен.

Ранее Кендалл Дженнер снялась топлесс для известного бренда.

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