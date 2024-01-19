Пышнотелая Лана Дель Рэй похвасталась формами в шелковом белье от Ким Кардашьян
Певица Лана Дель Рэй засветилась в рекламе линии нижнего белья SKIMS от Ким Кардашьян. 38-летняя певица является лицом новой коллекции бренда ко Дню Святого Валентина, которая выйдет 23 января.
Об этом стало известно из соцсетей артистки.
Соблазнительная фотосессия Ланы Дель Рэй
Фанаты увидели фото Ланы в синем боди с кружевом. Певица соблазнительно позировала внутри гигантского сердца в перчатках и бантами в волосах. На другом снимке она предстала в шелковистой черной ночной рубашке, украшенной кружевом и соответствующей вуалью.
Коллекция Valentines, включающая белье, одежду для сна и "набор для игр", будет доступна по цене от 16 до 126 долларов.
В то время как у Ким многие знаменитости позировали для ее линии белья, Лана, по-видимому, была особенной. Ким является большой пклонницей песни Ланы Young and Beautiful, и этот трек был исполнен артисткой на ее свадьбе с теперь уже бывшим мужем Канье Уэстом в 2013 году.
"Это было какое-то классное стечение обстоятельств. На самом деле я спросила совместную подругу с Ким, можно ли как-то получить одно из распроданных платьев Swarovski Skims. В то же время ее подруга Трейси Ромулус спросила, не хочу ли я принять участие в новой рекламе. Итак, все произошло в ту же минуту, поэтому я восприняла это как знак. И я сказала: "Да, конечно". Я не колебалась", — рассказала певица о сотрудничестве с Ким.
Напомним, рождественское фото Ким Кардашьян потролили за неудачный фотошоп.
Ранее Ким Кардашьян поздравила дочь с днем рождения.
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