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Пышнотелая Лана Дель Рэй похвасталась формами в шелковом белье от Ким Кардашьян

19 января 2024 09:43
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Пышнотелая Лана Дель Рэй похвасталась формами в шелковом белье от Ким Кардашьян
Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Лана Дель Рэй засветилась в рекламе линии нижнего белья SKIMS от Ким Кардашьян. 38-летняя певица является лицом новой коллекции бренда ко Дню Святого Валентина, которая выйдет 23 января.

Об этом стало известно из соцсетей артистки.

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Фанаты увидели фото Ланы в синем боди с кружевом. Певица соблазнительно позировала внутри гигантского сердца в перчатках и бантами в волосах. На другом снимке она предстала в шелковистой черной ночной рубашке, украшенной кружевом и соответствующей вуалью.

 

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/
Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/

 

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/
Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/

 

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/
Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/

 

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/
Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/

 

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/
Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/

 

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/
Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/

 

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/
Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/

 

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/
Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/

Коллекция Valentines, включающая белье, одежду для сна и "набор для игр", будет доступна по цене от 16 до 126 долларов.

В то время как у Ким многие знаменитости позировали для ее линии белья, Лана, по-видимому, была особенной. Ким является большой пклонницей песни Ланы Young and Beautiful, и этот трек был исполнен артисткой на ее свадьбе с теперь уже бывшим мужем Канье Уэстом в 2013 году.

"Это было какое-то классное стечение обстоятельств. На самом деле я спросила совместную подругу с Ким, можно ли как-то получить одно из распроданных платьев Swarovski Skims. В то же время ее подруга Трейси Ромулус спросила, не хочу ли я принять участие в новой рекламе. Итак, все произошло в ту же минуту, поэтому я восприняла это как знак. И я сказала: "Да, конечно". Я не колебалась", — рассказала певица о сотрудничестве с Ким.

Напомним, рождественское фото Ким Кардашьян потролили за неудачный фотошоп.

Ранее Ким Кардашьян поздравила дочь с днем рождения.

Ким Кардашьян
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откровенные фото
Лана Дель Рей

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