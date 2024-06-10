Пишнотіла Сальма Гайєк вразила мереживною сукнею на званій вечері

Акторка Сальма Гаєк з чоловіком. Фото: Reuters

У Єлисейському палаці в Парижі відбулася звана вечеря з нагоди першого офіційного візиту до Франції президента США Джо Байдена та його дружини Джилл. Серед запрошених гостей на вечері, яку влаштували президент Франції Емманюель Макрон та його дружина Бріжит, були експрезидент країни Ніколя Саркозі з дружиною Карлою Бруні, актриса Сальма Гайєк із чоловіком Франсуа-Анрі Піно.

Про це пише Daily Mail.

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Джилл Байден прийшла на захід у темно-синій оксамитовій вечірній сукні Schiaparelli, доповнивши образ широким білим поясом, що утворює каскадний шлейф, і діамантовими сережки Briony Raymond. На ногах у першої леді були мюлі Manolo Blahnik. Бріжіт Макрон вбралася в білу сукню Louis Vuitton з довгими прозорими рукавами, прикрашену вертикальним рядом декоративних гудзиків.

Акторка Сальма Гаєк із чоловіком. Фото: Reuters

Ніколя Саркозі з Карлою Бруні. Фото: Reuters

На Сальмі Гайєк була темно-синя сукня з пишною спідницею і мереживним верхом, а на Карлі Бруні — біла сукня у підлогу з вузлом на талії.

Раніше акторка сказала, що ніколи не робила ботокс. Секрет краси, стверджує зірка, у медитації.

"Люди кажуть мені, коли я входжу з кімнати: "Боже мій, ти знову виглядаєш на 20 років", — розповіла вона.

У 2007 році у актриси народилася донька — Валентина Палома Піно, коли вона була заручена з французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піно. Гайєк і 61-річний генеральний директор одружилися в 2009 році.

Нагадаємо, Сальма Гайєк затьмарила падчерку на гала-вечері. А раніше Сальма Гаєк ніжно привітала Пенелопу Крус із ювілеєм.