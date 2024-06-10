Пышнотелая Сальма Гайек поразила кружевным платьем на званом ужине

Актриса Сальма Хаек с супругом. Фото: Reuters

В Елисейском дворце в Париже состоялся званый ужин по случаю первого официального визита во Францию президента США Джо Байдена и его супруги Джилл. Среди приглашенных гостей на ужине, который устроили президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит, были экс-президент страны Николя Саркози с супругой Карлой Бруни, актриса Сальма Хайек с супругом Франсуа-Анри Пино.

Об этом пишет Daily Mail.

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Джилл Байден пришла на мероприятие в темно-синем бархатном вечернем платье Schiaparelli, дополнив образ широким белым поясом, образующим каскадный шлейф, и бриллиантовыми серьгами Briony Raymond. На ногах у первой леди были мюли Manolo Blahnik. Брижит Макрон оделась в белое платье Louis Vuitton с длинными прозрачными рукавами, украшенное вертикальным рядом декоративных пуговиц.

Актриса Сальма Гаек с мужем. Фото: Reuters

Николя Саркози с Карлой Бруни. Фото: Reuters

На Сальме Хайек было темно-синее платье с пышной юбкой и кружевным верхом, а на Карле Бруни — белое платье в пол с узлом на талии.

Раньше актриса сказала, что никогда не делала ботокс. Секрет красоты, утверждает звезда, в медитации.

"Люди говорят мне, когда я вхожу из комнаты: "Боже мой, ты снова выглядишь на 20 лет", — рассказала она.

В 2007 году у актрисы родилась дочь Валентина Палома Пино, когда она была обручена с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино. Хайек и 61-летний генеральный директор поженились в 2009 году.

Напомним, Сальма Хайек затмила падчерицу на гала-ужине. А раньше Сальма Хаек нежно поздравила Пенелопу Крус с юбилеем.