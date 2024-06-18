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Пышнотелая звезда "Бриджертонов" стала лицом соблазнительных платьев от Ким Кардашьян

18 июня 2024 09:36
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Звезда "Бриджертонов" стала лицом соблазнительных платьев от Ким Кардашьян
Актриса Никола Коклан. Фото: instagram.com/skims/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сказала, что является большой поклонницей сериала "Бриджертоны". Неудивительно, что она привлекла актрису Николу Кофлан, которая играет леди Бриджертон, урожденную Фезерингтон, как модель для своей последней коллекции SKIMS Soft Lounge.

Соответствующие фотографии появились на странице марки в Instagram.

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Никола на одном из фото позирует, надев корректирующий наряд на бретелях, который можно носить как под одеждой, так и отдельно. Бренд SKIMS поделился фото Николы в трех образах.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SKIMS (@skims)

 

Актриса Никола Коклан
Актриса Никола Коклан. Фото: instagram.com/skims/

 

Никола Кохлан ранее разделила свою жизнь на категории.

"Человек, играющий персонажа на экране. Человек, которого вы видите в нарядах на красной дорожке. Человек, который дома — подальше от всего этого, который носит свои старые леггинсы задом наперед", — говорит звезда.

Напомним, Ким Кардашьян снялась для китайского глянца. А раньше Джидж Хадид попала в скандал из-за фотосессии в Париже.

Ким Кардашьян
сериал "Бриджертоны"
фото
зарубежные звезды

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