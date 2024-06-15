Супермодель Джіджі Хадід розкритикували за фотосесію у стилі Олімпійських ігор

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: vogue.com

Французький Vogue розкритикували в мережі через обкладинку спецвипуску, присвяченого Олімпіаді в Парижі. Видання не вгодило тим, що для фотосесії обрали американку Джіджі Хадід, а не французьку модель.

Фото з’явились на офіційній сторінці у соціальній мережі.

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Самій Джіджі теж дісталося: хейтери вважали, що модель "не в спортивній формі", щоб зніматися для історії, присвяченій спорту.

"Спортсменки-француженки теж існують", "Хіба не було спортсменки, яка б представляла французьку збірну? Чому ми повинні постійно бачити на обкладинці одну і ту ж модель? Хіба мода не повинна оновлюватися?", "Вона не спортсменка і зовсім не елегантна, поганий вибір", — пишуть коментатори у мережі.

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: vogue.com

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: vogue.com

Джіджі та її сестра Белла часто стикаються з критикою в мережі. Деякі звинувачують їх у тому, що вони зіркові діти та всього досягли виключно завдяки тому, що їх скрізь просувають. Джіджі також часто критикують через фігуру: багато хто вважає, що вона недостатньо струнка, щоб бути моделлю.

Раніше Хадід висловилися за Палестину в конфлікті з Ізраїлем. За чутками, гучний роман Джіджі з Бредлі Купером, який, за словами інсайдерів, стає все більш серйозним, насправді лише заради піару і потрібен саме для того, щоб реабілітувати кар'єру Джіджі.

Нагадаємо, відомий журнал розкритикували за фотосесію Кім Кардаш'ян. А раніше Анджеліна Джолі знялась для модного глянцю в образі гейші.