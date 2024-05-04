Великолепная звезда "Бриджертонов" зажгла глубокое декольте на страницах глянца

Актриса Никола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Актриса Никола Коклан позировала для выпуска Harper's Bazaar UK за май 2024 года. Звезда "Бриджертонов", где она играет Пенелопу, во всей красе продемонстрировала пышные формы в изысканных нарядах от Alémais, Brandon Maxwell, Dolce & Gabbana, Emilia Wickstead, Richard Quinn, Schiaparelli и других.

Фото опубликовал Harper's Bazaar UK.

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Никола для фото примерила ювелирные изделия Cartier, David Morris Jewelry, Tiffany & Co. и Van Cleef & Arpels. Съемка проходила в Гудвуде, здании герцога и герцогини Ричмонд и Гордон.

Актриса Никола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Актриса Никола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Актриса Никола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Актриса Никола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Актриса Никола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Актриса Никола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Актриса Никола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Актриса Никола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Актриса Никола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Актриса Никола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Никола Кохлан разделила свою жизнь на категории.

"Человек, играющий персонажа на экране. Человек, которого вы видите в нарядной одежде на красной дорожке. Человек, который я дома — подальше от всего этого, который носит свои старые леггинсы задом вперед", — говорит звезда.

В 2018 году Никола написала статью для The Guardian с тезисом: "Пожалуйста, сосредоточьтесь на моей работе, а не на моем теле".

"Всегда говорят о размере", — рассказала она.

Никола твердо поддерживает помощь гуманитарному кризису в Газе даже после того, как ей сообщили, что это может повредить ей в карьере.

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