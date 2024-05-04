Великолепная звезда "Бриджертонов" зажгла глубокое декольте на страницах глянца

Пышнотелая звезда "Бриджертонов" засветила глубокое декольте на страницах глянца
Актриса Никола Коклан позировала для выпуска Harper's Bazaar UK за май 2024 года. Звезда "Бриджертонов", где она играет Пенелопу, во всей красе продемонстрировала пышные формы в изысканных нарядах от Alémais, Brandon Maxwell, Dolce & Gabbana, Emilia Wickstead, Richard Quinn, Schiaparelli и других.
Фото опубликовал Harper's Bazaar UK.
Никогла Коклан снялась в элегантной фотосессии
Никола для фото примерила ювелирные изделия Cartier, David Morris Jewelry, Tiffany & Co. и Van Cleef & Arpels. Съемка проходила в Гудвуде, здании герцога и герцогини Ричмонд и Гордон.
Никола Кохлан разделила свою жизнь на категории.
"Человек, играющий персонажа на экране. Человек, которого вы видите в нарядной одежде на красной дорожке. Человек, который я дома — подальше от всего этого, который носит свои старые леггинсы задом вперед", — говорит звезда.
В 2018 году Никола написала статью для The Guardian с тезисом: "Пожалуйста, сосредоточьтесь на моей работе, а не на моем теле".
"Всегда говорят о размере", — рассказала она.
Никола твердо поддерживает помощь гуманитарному кризису в Газе даже после того, как ей сообщили, что это может повредить ей в карьере.
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