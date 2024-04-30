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Шокуюче перевтілення — соліст Måneskin оголився в епатажній фотосесії

30 квітня 2024 13:54
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Шокуюче перевтілення — соліст Måneskin оголився в епатажній фотосесії
Співак Доміано Давід. Фото: instagram.com/damon_baker/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Британський фешн-фотограф Деймон Бейкер опублікував серію фотографій Даміано Давида, учасника італійської групи Måneskin. Зйомка, в якій епатажний рокер з'явився в незвичайному образі — відростив вуса — і позував оголеним і в білизні, викликала ажіотаж серед його шанувальників та шанувальниць.

Фото з'явились у Instagram Деймона Бейкера.

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Багато хто з фоловерів написав, що Даміано ще ніколи не виглядав "так по-італійськи". Інші порівнюють його з Фредді Мерк'юрі. Деймон Бейкер у підписі до фотосесії розповів, що кожного разу під час роботи на короткий термін розчиняється у своїй музі, і це можна назвати "платонічною історією кохання", в якій немає збоченого підтексту.

 

Співак Доміано Давід у відвертій зйомці
Співак Доміано Давід. Фото: instagram.com/damon_baker/

 

Співак Доміано Давід оголився на фото
Співак Доміано Давід. Фото: instagram.com/damon_baker/

 

 

Співак Доміано Давід.
Співак Доміано Давід. Фото: instagram.com/damon_baker/

 

Співак Доміано Давід вразив відвертими фото
Співак Доміано Давід. Фото: instagram.com/damon_baker/

 

соліст Måneskin оголився в епатажній зйомці
Співак Доміано Давід. Фото: instagram.com/damon_baker/

 

Співак Доміано Давід. Фото: instagram.com/damon_baker/
Співак Доміано Давід. Фото: instagram.com/damon_baker/

 

Співак Доміано Давід. Фото: instagram.com/damon_baker/
Співак Доміано Давід. Фото: instagram.com/damon_baker/

 

Співак Доміано Давід
Співак Доміано Давід. Фото: instagram.com/damon_baker/

Фотограф пише, що завжди схильний проходити через емоційну подорож. Все починається з інтриги та захоплення, потім він перетворюює це на своєрідне кохання, яке охоплює всю його душу протягом творчості, особливо на початку, тож може відчувати всі загострені емоції та не бачить нічого іншого навколо, лише його муза. Потім захоплення переливається у біль і реальність втрати, реальність фантазії, що розбивається на шматки.

"Але саме тут для мене горить творчість, можливо, інколи сильніше, ніж на початку. Ця подорож неминуче закінчується, але через неї народжується мистецтво, а потім живе для людей, кого б вони не споживали. А для мене воно покидає і більше не потребує мене, і в певному сенсі я відмовляюся від нього. І це кінець історії на той момент. І це боляче. А потім я роблю все це знову. Я думаю, це насправді мій процес. Танець душ лише на мить, поки не зникне. Але збережений назавжди поза моєю свідомістю, з якої він народився", — йдеться у коментарі Бейкера.

Нагадаємо, наречена Ді Капріо влашутвала стильну фотосесію у Нью-Йорку. А модель Наомі Кемпбелл знялась топлес.

артисти
Давид Даміано
закордонні зірки
зірки

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