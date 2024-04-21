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Ушел из жизни у меня на руках — Виталий Капранов рассказал о смерти брата-близнеца

21 апреля 2024 14:03
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Виталий Капранов рассказал о смерти своего брата-близнеца.
Украинские писатели и общественные активисты Дмитрий и Виталий Капрановы. Фото: facebook.com/KapranovyBraty
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Немного придя в себя от горя, украинский писатель и общественный активист Виталий Капранов сообщил подробности смерти брата-близнеца Дмитрия. Родной человек скончался на его руках.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

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Известный писатель Дмитрий Капранов внезапно скончался 16 апреля. Его брат Виталий Капранов поделился подробностями смерти близкого человека. Он рассказал о том, что брат умирал у него на руках и он пытался оказать ему помощь.

Братья Капрановы
Украинские писатели и общественные активисты Дмитрий и Виталий Капрановы. Фото: facebook.com/KapranovyBraty

Однако, у Дмитрия Капранова порвалась аорта и какие-либо реанимационные меры в такой ситуации были бессильны.

"Дмитрий умер у меня на руках. Я делал ему искусственное дыхание и массаж сердца, но, к сожалению, это было бессмысленно, потому что порвалась аорта", — поделился Виталий Капранов.

Братья Капрановы
Украинские писатели и общественные активисты Дмитрий и Виталий Капрановы. Фото: facebook.com/KapranovyBraty

Писатель также рассказал, что благодаря умению делать искусственное дыхание, Дмитрию Капранову удалось вернуть к жизни двух украинцев. Он призвал свою аудиторию быть сознательными и овладеть базовыми навыками реанимационных мероприятий.

"Я не справился, а вот он в своей жизни дважды реанимировал людей и дважды успешно. На улице случайно. Так что учитесь делать искусственное дыхание. Если нет таких тяжелых случаев, как разрыв аорты, это может спасти", — добавил Виталий Капранов.

Смерть Дмитрия Капранова
Публикация Виталия Капронова. Фото: скриншот Facebook

Напомним, скончался итальянский дизайнер Роберто Кавалли –— что произошло. Также мы рассказывали о смерти голливудского актера, которого обвинили в убийстве жены.

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