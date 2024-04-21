Виталий Капранов рассказал о смерти своего брата-близнеца.

Ушел из жизни у меня на руках — Виталий Капранов рассказал о смерти брата-близнеца
Немного придя в себя от горя, украинский писатель и общественный активист Виталий Капранов сообщил подробности смерти брата-близнеца Дмитрия. Родной человек скончался на его руках.
Об этом он сообщил на своей странице Facebook.
Почему остановилось сердце Дмитрия Капранова
Известный писатель Дмитрий Капранов внезапно скончался 16 апреля. Его брат Виталий Капранов поделился подробностями смерти близкого человека. Он рассказал о том, что брат умирал у него на руках и он пытался оказать ему помощь.
Однако, у Дмитрия Капранова порвалась аорта и какие-либо реанимационные меры в такой ситуации были бессильны.
"Дмитрий умер у меня на руках. Я делал ему искусственное дыхание и массаж сердца, но, к сожалению, это было бессмысленно, потому что порвалась аорта", — поделился Виталий Капранов.
Писатель также рассказал, что благодаря умению делать искусственное дыхание, Дмитрию Капранову удалось вернуть к жизни двух украинцев. Он призвал свою аудиторию быть сознательными и овладеть базовыми навыками реанимационных мероприятий.
"Я не справился, а вот он в своей жизни дважды реанимировал людей и дважды успешно. На улице случайно. Так что учитесь делать искусственное дыхание. Если нет таких тяжелых случаев, как разрыв аорты, это может спасти", — добавил Виталий Капранов.
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