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Ушел из жизни звезда "Крепкого орешка-2" и "Секретных материалов" Том Бауэр

7 июня 2024 11:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Умер голливудский актер Том Бауэр
Голливудский актер Том Бауэр. Фото: IMDb
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Стало известно о смерти американского актера Тома Бауэра, сыгравшего в фильме "Крепкий орешек-2" и сериале "Секретные материалы". Он ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Невестка актера Мэри Миллер сообщила о том, что он скончался 30 мая во сне в своем доме в Лос-Анджелесе.

Актер родился в Денвере 3 января 1938 года. Когда он понял, что недостаточно хорош, чтобы стать профессиональным бейсболистом, он приехал в Нью-Йорк и поступил в Американскую академию драматических искусств в 1956 году.

Бауэр изучал актерское мастерство в мастерской Джона Кассаветиса "Тени", а после "Теней" несколько лет работал частным детективом в Бостоне, сотрудничая с адвокатом Ф. Ли Бэйли. Он также был основателем Бостонского репертуарного театра, где преподносил уроки актерского мастерства Аль Пачино.

Ушел из жизни звезда "Крепкого орешка-2" и "Секретных материалов" Том Бауэр - фото 1
Голливудский актер Том Бауэр вместе с Брюсом Уиллисом в ленте "Крепкий орешек-2". Фото: IMDb
Ушел из жизни звезда "Крепкого орешка-2" и "Секретных материалов" Том Бауэр - фото 2
Голливудский актер Том Бауэр вместе с Брюсом Уиллисом в ленте "Крепкий орешек-2". Фото: IMDb

Еще будучи частным детективом в 1972 году, Боуэр получил роль в фильме Дэвида Рабе "Базовая подготовка Павла Гуммеля" против Пачино, который получил премию "Тони" в 1977 году.

Кроме "Крепкий орешек-2" и сериала "Секретные материалы", Бауэр также сыграл в "Двухминутном предупреждении" (1976), "Дикая роза" (1984), "Берег реки" (1986), "Полицейский из Беверли-Гиллз II" (1987), "Истинно верующий" (1989), "Воспитание Каина" (1992), "Баллада о маленькой Джо" (1993), "Явная и реальная опасность" (1994), "Сердца в Атлантиде" (2001), "Особенно тяжкие преступления" (2002), "Северная страна" (2005), "У холмов есть глаза" (2006), "Убийца внутри меня" (2010).

Напомним, мы ранее писали, что легендарная актриса Голливуда и Бродвея Дженис Пейдж ушла из жизни на 102-м году жизни. А также мы сообщали, что умер звездный актер "Титаника".

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