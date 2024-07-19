Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Пішов з життя зірка серіалу "Теорія великого вибуху" arrow

Пішов з життя зірка серіалу "Теорія великого вибуху"

19 липня 2024 11:23
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Помер зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Боб Ньюхарт — що відомо
Американський комік та актор Боб Ньюхарт. Фото: WARNER BROS.
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Помер зірка популярного серіалу "Теорії великого вибуху" та легендарний комік Боб Ньюхарт. Йому було 94 роки.

Про це повідомляє People.

Читайте також:

Актор ризикнув і став популярним

Легендарний комік помер у четвер, 18 липня, у своєму будинку в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

Його останньою акторською роллю була роль професора Протона у серіалі "Теорія великого вибуху" та його приквелі "Молодий Шелдон", який вийшов на екрани у період з 2013 по 2020 рік.

Помер актор Боб Ньюхарт
Актор Боб Ньюхарт у серіалі "Теорія великого вибуху". Фото: WARNER BROS.

Актор народився 5 вересня 1929 року в передмісті Іллінойсу та вивчав бізнес-менеджмент. Згодом він був призваний до армії США і брав участь у Корейській війні.

Ньюхарт також недовго вивчав юриспруденцію, після чого кинув навчання і почав працювати бухгалтером, підробляючи комедійним актором і письменником.

Вже через рік після його спроб в акторському мистецтві з ним підписали контракт Warner Bros. Records.

Згодом він випустив перший комедійний альбом, який став першим в музичній індустрії, який очолив чарти продажів.

Він приніс йому престижні премії "Греммі" в номінаціях "Найкращий новий виконавець" і "Найкращий альбом", а також допоміг розпочати кар'єру на телебаченні.

Ньюхарт також отримав номінацію на премію "Еммі", а також премію "Пібоді" за свою естрадну програму "Шоу Боба Ньюхарта". 

Нагадаємо, з життя пішла американська акторка і зірка фільмів "Сяйво", "Енні Холл" і "Папай" Шеллі Дюваль. А також помер продюсер культових фільмів.

смерть серіал актори похорон закордонні зірки "Теорія Великого вибуху"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні