Помер зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Боб Ньюхарт — що відомо

Американський комік та актор Боб Ньюхарт. Фото: WARNER BROS.

Помер зірка популярного серіалу "Теорії великого вибуху" та легендарний комік Боб Ньюхарт. Йому було 94 роки.

Про це повідомляє People.

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Легендарний комік помер у четвер, 18 липня, у своєму будинку в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

Його останньою акторською роллю була роль професора Протона у серіалі "Теорія великого вибуху" та його приквелі "Молодий Шелдон", який вийшов на екрани у період з 2013 по 2020 рік.

Актор Боб Ньюхарт у серіалі "Теорія великого вибуху". Фото: WARNER BROS.

Актор народився 5 вересня 1929 року в передмісті Іллінойсу та вивчав бізнес-менеджмент. Згодом він був призваний до армії США і брав участь у Корейській війні.

Ньюхарт також недовго вивчав юриспруденцію, після чого кинув навчання і почав працювати бухгалтером, підробляючи комедійним актором і письменником.

Вже через рік після його спроб в акторському мистецтві з ним підписали контракт Warner Bros. Records.

Згодом він випустив перший комедійний альбом, який став першим в музичній індустрії, який очолив чарти продажів.

Він приніс йому престижні премії "Греммі" в номінаціях "Найкращий новий виконавець" і "Найкращий альбом", а також допоміг розпочати кар'єру на телебаченні.

Ньюхарт також отримав номінацію на премію "Еммі", а також премію "Пібоді" за свою естрадну програму "Шоу Боба Ньюхарта".

Нагадаємо, з життя пішла американська акторка і зірка фільмів "Сяйво", "Енні Холл" і "Папай" Шеллі Дюваль. А також помер продюсер культових фільмів.