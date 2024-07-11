Померла акторка Шеллі Дюваль — причина смерті зірки

Померла зірка стрічки Стенлі Кубрика "Сяйво"
З життя пішла американська акторка і зірка фільмів "Сяйво", "Енні Холл" і "Папай" Шеллі Дюваль. Їй було 75 років.
Про це повідомляє The Guardian.
Що стало причиною смерті акторки Шеллі Дюваль
Коханий акторки Ден Гілрой повідомив, що Дюваль померла уві сні від ускладнень цукрового діабету у своєму будинку в Бланко, штат Техас.
Її найвідомішою роллю стала Венді — дружина жахливого менеджера готелю Джека Ніколсона, що орудує сокирою, у фільмі жахів Стенлі Кубрика "Сяйво" 1977 року. Вона неодноразово зізнавалася, що зйомки були для неї справжнім випробуванням.
Зйомки "Сяйва" тривали більше року, і протягом усього часу легендарно вимогливий режисер Стенлі Кубрик доводив Дюваль до межі. Деякі з її сцен у "Сяйві" знімались за понад 100 дублів, а сцена з бейсболом потрапила до Книги рекордів Гіннеса — за найбільшу кількість дублів сцени з діалогом.
"Мені доводилося плакати по 12 годин на добу, цілими днями, останні дев'ять місяців поспіль, п'ять чи шість днів на тиждень", — згадувала раніше вона в інтерв'ю.
Зірка залишила акторську кар'єру у 2002 році.
Нагадаємо, Едді Мерфі уявив власний похорон. А раніше ми писали, що помер продюсер культових фільмів.
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