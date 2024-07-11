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Померла зірка стрічки Стенлі Кубрика "Сяйво"

11 липня 2024 19:29
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Померла акторка Шеллі Дюваль — причина смерті зірки
Американська акторка Шеллі Дюваль. Фото: Warner Bros Film
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

З життя пішла американська акторка і зірка фільмів "Сяйво", "Енні Холл" і "Папай" Шеллі Дюваль. Їй було 75 років.

Про це повідомляє The Guardian.

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Що стало причиною смерті акторки Шеллі Дюваль

Коханий акторки Ден Гілрой повідомив, що Дюваль померла уві сні від ускладнень цукрового діабету у своєму будинку в Бланко, штат Техас.

Її найвідомішою роллю стала Венді — дружина жахливого менеджера готелю Джека Ніколсона, що орудує сокирою, у фільмі жахів Стенлі Кубрика "Сяйво" 1977 року.  Вона неодноразово зізнавалася, що зйомки були для неї справжнім випробуванням.

Зйомки "Сяйва" тривали більше року, і протягом усього часу легендарно вимогливий режисер Стенлі Кубрик доводив Дюваль до межі. Деякі з її сцен у "Сяйві" знімались за понад 100 дублів, а сцена з бейсболом потрапила до Книги рекордів Гіннеса — за найбільшу кількість дублів сцени з діалогом.

Померла акторка Шеллі Дюваль
Американська акторка Шеллі Дюваль. Фото: Warner Bros Film
Причина смерті зірки "Сяйва" Шеллі Дюваль
Американська акторка Шеллі Дюваль. Фото: Warner Bros Film

"Мені доводилося плакати по 12 годин на добу, цілими днями, останні дев'ять місяців поспіль, п'ять чи шість днів на тиждень", — згадувала раніше вона в інтерв'ю.

Зірка залишила акторську кар'єру у 2002 році.

Нагадаємо, Едді Мерфі уявив власний похорон. А раніше ми писали, що помер продюсер культових фільмів.

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