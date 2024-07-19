Умер звезда сериала "Теория большого взрыва" Боб Ньюхарт — что известно

Американский комик и актер Боб Ньюхарт. Фото: WARNER BROS.

Умер звезда популярного сериала "Теории большого взрыва" и легендарный комик Боб Ньюхарт. Ему было 94 года.

Об этом сообщает People.

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Легендарный комик скончался в четверг, 18 июля, в своем доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Его последней актерской ролью была роль профессора Протона в сериале "Теория большого взрыва" и его приквеле "Молодой Шелдон", который вышел на экраны в период с 2013 по 2020 год.

Актер Боб Ньюхарт в сериале "Теория большого взрыва". Фото: WARNER BROS.

Актер родился 5 сентября 1929 года в пригороде Иллинойса и изучал бизнес-менеджмент. Впоследствии он был призван в армию США и участвовал в Корейской войне.

Ньюхарт также недолго изучал юриспруденцию, после чего бросил обучение и начал работать бухгалтером, подрабатывая комедийным актером и писателем.

Уже год спустя после его попыток в актерском искусстве, с ним подписали контракт Warner Bros. Records.

Впоследствии он выпустил первый комедийный альбом, ставший первым в музыкальной индустрии, возглавивший чарты продаж.

Он принес ему престижные премии "Грэмми" в номинациях "Лучший новый исполнитель" и "Лучший альбом", а также помог начать карьеру на телевидении.

Ньюхарт получил номинацию на премию "Эмми", а также премию "Пибоди" за свою эстрадную программу "Шоу Боба Ньюхарта".

Напомним, из жизни ушла американская актриса и звезда фильмов "Сияние", "Энни Холл" и "Папай" Шелли Дюваль. А также скончался продюсер культовых фильмов.