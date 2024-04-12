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Пісня alyona alyona та Jerry Heil потрапила у трійку найпопулярніших відео на YouTube Євробачення

12 квітня 2024 17:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Jerry Heil та alyona alyona зібрали рекордну кількість переглядів
Представниці України на Євробаченні-2024 Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Пісня Jerry Heil та реперки alyona alyona Teresa & Maria на офіційному YouTube-каналі "Євробачення" зібрала понад 4 млн переглядів. Вона посідає друге місце у рейтингу популярності після Нідерландів.

Ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

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Пісня Teresa & Maria б'є рекорди 

Очолила рейтинг пісня Europapa учасника з Нідерланів Joost Klein, яка зібрала понад 18 млн переглядів.

Друге місце нині посідає пісня Jerry Heil та реперки alyona alyona Teresa & Maria, яка на офіційному YouTube-каналі "Євробачення" зібрала 4,4 млн переглядів.

Трохи понад 4 млн переглядів зібрала представниця Ізраїлю Еден Голан з піснею Hurricane та опинилася на третьому місці у рейтингу.

Четверте місце посіла учасниця від Греції Марина Сатті з піснею Zari, а на п'ятому місці опинилася польська співачка Луна з піснею The Tower.

Цього року в конкурсі візьмуть участь 37 країн.

Перший півфінал конкурсу відбудеться 7 травня, та в ньому візьмуть участь п’ятнадцять країн. Другий півфінал відбудеться 9 травня, і в ньому виступлять шістнадцять країн.

Фінал конкурсу відбудеться 11 травня за участю 26 країн: по 10 країн з кожного півфіналу, країни Великої п’ятірки (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія, Італія та Франція) і країна-господиня — Швеція.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фаворит Євробачення-2024 зворушив мережу кавером на хіт alyona alyona і Jerry Heil. Також ми розповідали, що представниця Ізраїлю на Євробаченні назвала своїх фаворитів.

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Євробачення-2024

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