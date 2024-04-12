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Песня alyona alyona и Jerry Heil попала в тройку самых популярных видео на YouTube Евровидения

12 апреля 2024 17:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Jerry Heil и alyona alyona собрали рекордное количество просмотров
Представительницы Украины на Евровидении-2024 Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Песня Jerry Heil и реперки alyona alyona Teresa & Maria на официальном YouTube-канале "Евровидения" собрала более 4 млн просмотров. Она занимает второе место в рейтинге популярности после Нидерландов.

Ролик был опубликован на официальном YouTube канале конкурса.

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Возглавила рейтинг песня "Europapa" участника из Нидерланов Joost Klein, которая собрала более 18 млн просмотров.

Второе место занимает песня Jerry Heil и реперки alyona alyona Teresa & Maria, которая на официальном YouTube-канале "Евровидения" собрала 4,4 млн просмотров.

Чуть более 4 млн просмотров собрала представительница Израиля Эден Голан с песней Hurricane и оказалась на третьем месте в рейтинге.

Четвертое место заняла участница от Греции Марина Сатти с песней Zari, а на пятом месте оказалась польская певица Луна с песней The Tower.

В этом году в конкурсе примут участие 37 стран.

Первый полуфинал конкурса пройдет 7 мая и в нем примут участие пятнадцать стран. Второй полуфинал пройдет 9 мая и в нем выступят шестнадцать стран.

Финал конкурса состоится 11 мая с участием 26 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, страны Великой пятерки (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Италия и Франция) и стран—хозяйка — Швеция.

Напомним, ранее мы писали, что фаворит Евровидения-2024 тронул сеть кавером на хит alyona alyona и Jerry Heil. Также мы говорили, что представительница Израиля на Евровидении назвала своих фаворитов.

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Евровидение-2024

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