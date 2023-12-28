Пив шампанське з протезу — з'явились подробиці сварки принца Гаррі з зіркою "Корони"

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Зірка "Корони" Домінік Вест був другом герцога Сассекського принца Гаррі. Вони разом здійснили мандрівку до Південного полюса, щоб допомогти благодійній організації "Walking With the Wounded". Однак тепер Вест підтвердив, що принц Гаррі більше з ним не спілкується.

Про це пише Daily Mail.

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Близький друг актора розповів, що той посварився з принцем після того, як Вест розкрив інформацію на спільній прес-конференції після їхньої експедиції з пораненими військовослужбовцями та жінками. Серед анекдотів, які розповів Вест, було те, як вони гуляли після своєї перемоги над стихією, випиваючи шампанського з протезу ноги одного з членів команди.

Актор Домінік Вест. Фото: Reuters

"Гаррі був розлючений, — сказав друг Веста в травні 2022 року. — Він звинуватив Домініка у втручанні в його приватне життя. Домінік сказав йому не бути смішним. Відтоді вони не розмовляли".

Джерело стверджує, що ще більш дивно те, що 39-річний Гаррі з тих пір виступає проти всіх, кого він підозрює в друзях актора.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

На прес-конференції в 2014 році Вест відверто розповів про те, як команда відсвяткувала завершення свого 208-мильного походу.

"Двоє австралійців роздяглися догола й побігли навколо стовпа, але більшість із нас, включаючи Гаррі, просто поїхали на дводенну прогулянку з ісландськими водіями вантажівок, які привезли з собою міцний домашній напій. Було багато випито лікеру. Ми всі пили шампанське з протезів одного з членів команди", — сказав актор.

Актор Домінік Вест. Фото: Reuters

54-річний Вест, який зіграв у серіалі "Корона", сказав про розрив дружби:

"Ми начебто втратили зв’язок, тому що я сказав занадто багато на прес-конференції, тому ми не розмовляли після цього", — розповів Вест.

Виступаючи в інтерв’ю на радіошоу, Вест, який зіграв короля Чарльза в хітовій королівській драмі Netflix, був змушений розповісти про їхній конфлікт.

Пригадуючи похід Walking With the Wounded, Вест сказав: "Я думаю, мене запитали, що ми робили. І я, ймовірно, сказав занадто багато".

Командний гравець принц Гаррі

Принц Гаррі. Фото: Reuters

На прес-конференції "Ласкаво просимо додому", на якій був присутній Вест, він розповів, як тоді 29-річний принц мав навички, які допомогли команді Співдружності під час поїздки, включно з тим, щоб допомогти побудувати вбиральні.

Але після того, як його запитали про те, як команда святкувала кінець поїздки, Вест зізнався, що Гаррі пив шампанське з протезу ноги і відпускав "приголомшливо грубі жарти".

Актор сказав на прес-конференції в той час, що Гаррі був "справді крутим хлопцем, частиною команди".

Він продовжував: "Він часто приходив до місця зустрічі раніше за решту людей і будував ці неймовірно розкішні вигрібні замки, зубчасті стіни та тримачі рулонів. Мабуть, йому знадобилося щонайменше 40 хвилин, щоб побудувати, вони були просто неймовірні. Я часто сидів там, думаючи: "Це королівський флеш у всіх відношеннях!". Гаррі також дуже допомагав мені, коли я спочатку мав проблеми з лижами. Він був чудовим хлопцем".

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Вест приєднався до герцога Сассекського в поїздці, оскільки вони обидва взяли участь у благодійній акції Walking With the Wounded у 2013 році.

Принц Гаррі зберіг більш офіційну присутність на прес-конференції в 2014 році, сказавши: "Надихати інших є одним із основних завдань. Щоб продемонструвати тим, хто отримав травми, які змінили життя, що все ще можливо. Це справді неймовірне досягнення всіх...нагадати всім, що вони можуть досягти всього, чого захочуть. Наші поранені, травмовані та хворі військовослужбовці просто хочуть, щоб до них ставилися так само, як і до їх поранення. З повагою. Для когось ця подорож може бути складнішою, і ми повинні зробити її якомога легшою для них. Ми можемо зробити це за допомогою навчання, роботи чи навіть пригод. Якщо хтось може дати цим хлопцям і дівчатам сходинку щодо працевлаштування, будь ласка, зробіть це. Ви не пошкодуєте".

Його товариш по команді Дункан Слейтер додав: "Гаррі був справжнім командним гравцем. Завжди було чим зайнятися, і він завжди до цього мотивував. Він завжди виводив всіх на перший план. Це було дуже приємно, оскільки він був таким же втомленим, як і всі інші".

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Згадуючи про витівки з шампанським, він сказав: "Ми вирішили використовувати мої протези ніг, як примітивне відерце для льоду. Я не знаю, чому ми це зробили, але ми зробили!".

Нагадаємо, принц Гаррі виграв суд проти відомого таблоїда.

Раніше Меган Маркл та принц Гаррі потрапили в рейтинг "головних невдах" року.