Пил шампанское из протеза — появились подробности ссоры принца Гарри со звездой "Короны"

Принц Гарри. Фото: Reuters

Звезда "Короны" Доминик Уэст был другом герцога Сассекского принца Гарри. Они вместе совершили путешествие к Южному полюсу, чтобы помочь благотворительной организации "Walking With the Wounded". Однако теперь Уэст подтвердил, что принц Гарри больше с ним не общается.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Новые подробности скандала

Близкий друг актера рассказал, что тот поругался с принцем после того, как Уэст раскрыл информацию на совместной пресс-конференции после их экспедиции с ранеными военнослужащими и женщинами. Среди анекдотов, рассказанных Уэстом, было то, как они гуляли после своей победы над стихией, выпивая шампанское из протеза ноги одного из членов команды.

Актер Доминик Уэст. Фото: Reuters

"Гарри был взбешен, — сказал друг Уэста в мае 2022 года. — Он обвинил Доминика в вмешательстве в его частную жизнь. Доминик сказал ему не быть смешным. С тех пор они не разговаривали".

Источник утверждает, что еще удивительнее то, что 39-летний Гарри с тех пор выступает против всех, кого он подозревает в друзьях актера.

Принц Гарри. Фото: Reuters

На пресс-конференции в 2014 году Уэст откровенно рассказал о том, как команда отпраздновала завершение своего 208-мильного похода.

"Двое австралийцев разделись догола и побежали вокруг столба, но большинство из нас, включая Гарри, просто поехали на двухдневную прогулку с исландскими водителями грузовиков, которые привезли с собой крепкий домашний напиток. Было много выпито ликера. Мы все пили шампанское из протезов одного из членов команды", — сказал актер.

Актер Доминик Уэст. Фото: Reuters

54-летний Вест, сыгравший в сериале "Корона", сказал о разрыве дружбы:

"Мы вроде бы потеряли связь, потому что я сказал слишком много на пресс-конференции, поэтому мы не разговаривали после этого", — рассказал Уэст.

Выступая в интервью на радиошоу, Уэст, сыгравший короля Чарльза в хитовой королевской драме Netflix, был вынужден рассказать об их конфликте.

Вспоминая поход Walking With the Wounded, Уэст сказал: "Я думаю, меня спросили, что мы делали. И я, вероятно, сказал слишком много".

Командный игрок принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Reuters

На пресс-конференции "Добро пожаловать домой", на которой присутствовал Уэст, он рассказал, как тогда 29-летний принц имел навыки, которые помогли команде Содружества во время поездки, включая помощь построить туалеты.

Но после того, как его спросили о том, как команда праздновала конец поездки, Уэст признался, что Гарри пил шампанское из протеза ноги и отпускал "невероятно грубые шутки".

Актер сказал на пресс-конференции в то время, что Гарри был "по-настоящему крутым парнем, частью команды".

Он продолжал: "Он часто приходил на место встречи раньше остальных людей и строил эти невероятно роскошные выгребные замки, зубчатые стены и держатели рулонов. Пожалуй, ему понадобилось не менее 40 минут, чтобы построить, они были просто невероятны. Я часто сидел там, думая: "Это королевский флеш во всех отношениях!" Гарри тоже очень помогал мне, когда я сначала имел проблемы с лыжами. Он был отличным парнем".

Принц Гарри. Фото: Reuters

Уэст присоединился к герцогу Сассекскому в поездке, поскольку они оба приняли участие в благотворительной акции Walking With the Wounded в 2013 году.

Принц Гарри сохранил более официальное присутствие на пресс-конференции в 2014 году, сказав: "Вдохновлять других является одной из основных задач. Чтобы продемонстрировать тем, кто получил травмы, изменившие жизнь, что все еще возможно. Это действительно невероятное достижение всех...Напомнить всем, что они могут достичь всего, чего захотят: наши раненые, травмированные и больные военнослужащие просто хотят, чтобы к ним относились так же, как и до их ранения. Мы можем сделать это с помощью обучения, работы или даже приключений. Если кто-то может дать этим ребятам ступеньку к трудоустройству, пожалуйста, сделайте это. Вы не пожалеете".

Его товарищ по команде Дункан Слейтер добавил: "Гарри был настоящим командным игроком. Всегда было чем заняться, и он всегда к этому мотивировал. Он всегда выводил всех на первый план. Это было очень приятно, поскольку он был таким же уставшим, как и все другие".

Принц Гарри. Фото: Reuters

Вспоминая о проделках с шампанским, он сказал: "Мы решили использовать мои протезы ног, как примитивное ведерко для льда. Я не знаю, почему мы это сделали, но мы сделали!".

Напомним, принц Гарри выиграл суд против известного таблоида.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри попали в рейтинг "главных неудачников" года.