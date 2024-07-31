Пластичні хірурги прокоментували збільшені форми дружини Каньє Веста

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Другу дружину Каньє Веста, Б’янку Ченсорі, часто бачать на вулиці в надзвичайно відкритому одязі, який, здається, створений для того, щоб максимально підкреслити її фігуру. 29-річний австралійська архітекторка і модель нещодавно була сфотографована у прозорому жовтому бікіні разом із бежевими стрінгами під час відпустки в окрузі Санта-Барбара, Каліфорнія. Її надзвичайно великі груди — які домінують над її мініатюрною фігурою — викликали припущення що, Б'янка вдалася до послуг пластичних хірургів.

Про це пише Daily Mail.

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Шанувальники стверджували, що її груди виглядають не природньо для її зросту та ваги. Але навіть пластичні хірурги не визначилися з приводу того, чому у Б’янки такі великі груди за її маленької статури, припускаючи, що їй, можливо, зробили перенесення жиру або встановили невеликий імплант, щоб підняти груди.

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: instagram.com/kanyewgst/

"У неї відносно великі груди в порівнянні з її мініатюрною фігурою", — сказав лондонський пластичний хірург Омар Телло.

Перенесення жиру — це процедура, коли беруть тканину з інших частин тіла, таких як стегна або живіт, і її переносять у груди за допомогою маленьких ін’єкцій, щоб надати їм об’єму. Експерти кажуть, що ця процедура може забезпечити більш м’який, природний результат, порівняно з імплантатами. Це може дозволити жінкам мати "невидиме" збільшення.

Доктор Телло припускає, що Б’янка могла мати невеликі імпланти, але додає, що її груди дійсно мають "природне обвисання".

"Цілком можливо, що вона встановила грудні імплантати багато років тому, і з часом їх вага спричинила деяке обвисання", — говорить фахівець.

Але він визнає, що "вагомих доказів" немає.

Патрік Маллуччі, всесвітньо відомий спеціаліст із косметичної хірургії грудей, також погоджується, що статура Б’янки є "незвичайною".

"Стрункі, мініатюрні жінки, як правило, мають менший бюст, тому великі груди Б’янки незвичні. Жінок часто дратують такі великі груди, але вона, очевидно, обожнює свій бюст", — говорить фахівець.

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Фотографії моделі в юні роки показують, що у неї завжди були дуже великі груди, і Маллуччі провів перше наукове дослідження в 2011 році, яке визначило формулу ідеальних пропорцій грудей, засноване на сотнях добровольців, яким показали фотографії грудей і попросили оцінити їхню привабливість.

Він пояснив, що пластичні хірурги, як правило, уникають встановлення імплантатів жінкам, які вже мають великі груди, оскільки є ризик деформації. Він пояснює, що якби до нього прийшла жінка з більшими грудьми, яка б воліла збільшення, яке виглядало б природним, він би запропонував перенесення жиру, додаючи, що це була "можливо" процедура, яку пройшла Б’янка.

"Жирова тканина, перенесена до грудей, поводиться як будь-яка жирова тканина — якщо жінка набирає вагу, вона збільшуватиметься, а це означає, що розмір грудей буде змінюватися. Можливо, саме тому Б’янка виглядає так, ніби у неї більші груди, але це важко сказати, оскільки зовнішній вигляд буде змінюватися залежно від того, який верх одягає жінка, а груди змінюють форму через гормональні причини протягом місяця", — говорить лікар.

Зміна ваги також може вплинути на розмір і форму жіночих грудей.

Нагадаємо, Каньє Вест зі скандальною дружиною сходив у кіно. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста порушила дрескод у легендарному закладі.