Пластические хирурги прокомментировали увеличенные формы супруги Канье Уэста

Жена Канье Веста Бьянка Ченсори. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Вторую супругу Канье Уэста, Бьянку Ченсори, часто видят на улице в чрезвычайно открытой одежде, которая, кажется, создана для того, чтобы максимально подчеркнуть ее фигуру. 29-летний австралийский архитектор и модель недавно была сфотографирована в прозрачном желтом бикини вместе с бежевыми стрингами во время отпуска в Санта-Барбаре, Калифорния. Ее чрезвычайно большая грудь — доминирующая над ее миниатюрной фигурой — вызвала предположение, что Бьянка прибегла к услугам пластических хирургов.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Супруга Канье Уэста снова заставила о себе говорить

Поклонники утверждали, что ее грудь выглядит не естественной для ее роста и веса. Но даже пластические хирурги не определились по поводу того, почему у Бьянки такая большая грудь при ее маленьком телосложении, предполагая, что ей, возможно, сделали перенос жира или установили небольшой имплант, чтобы поднять грудь.

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: instagram.com/kanyewgst/

"У нее относительно большая грудь по сравнению с ее миниатюрной фигурой", — сказал лондонский пластический хирург Омар Телло.

Перенос жира — это процедура, когда берут ткань из других частей тела, таких как бедра или живот, и ее переносят в грудь с помощью маленьких инъекций, чтобы придать ей объем. Эксперты говорят, что эта процедура может обеспечить более мягкий, естественный результат, чем имплантаты. Это может позволить женщинам иметь "невидимое" увеличение.

Доктор Телло предполагает, что Бьянка могла иметь небольшие импланты, но добавляет, что ее грудь действительно имеет "естественное обвисание".

"Вполне возможно, что она установила имплантаты много лет назад, и со временем их вес повлек за собой некоторое обвисание", — говорит специалист.

Но он признает, что "веских доказательств" данному предположения нет.

Патрик Маллуччи, всемирно известный специалист по косметической хирургии груди, также соглашается, что телосложение Бьянки является "необычным".

"Стройные, миниатюрные женщины, как правило, имеют меньший бюст, поэтому большая грудь Бьянки непривычна. Женщин часто раздражает такая большая грудь, но она, очевидно, обожает свой бюст", — говорит специалист.

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Фотографии модели в юные годы показывают, что у нее всегда была очень большая грудь, и Маллуччи провел первое научное исследование в 2011 году, определившее формулу идеальных пропорций груди, основанное на сотнях добровольцев, которым показали фотографии груди и попросили оценить их привлекательность.

Он пояснил, что пластические хирурги, как правило, избегают установления имплантатов женщинам, которые уже имеют большую грудь, поскольку есть риск деформации. Он объясняет, что если бы к нему пришла женщина с большей грудью, которая предпочитала бы увеличение, которое выглядело бы естественным, он бы предложил перенос жира, добавляя, что это была "возможно" процедура, которую прошла Бьянка.

"Жировая ткань, перенесенная в грудь, ведет себя как любая жировая ткань — если женщина набирает вес, она будет увеличиваться, а это значит, что размер груди будет меняться. Возможно, именно поэтому Бьянка выглядит так, будто у нее большая грудь, но это трудно сказать, поскольку внешний вид будет меняться в зависимости от того, какой верх надевает женщина, а грудь меняет форму по гормональным причинам в течение месяца", — говорит врач.

Изменение веса также может повлиять на размер и форму женской груди.

Напомним, Канье Уэст со скандальной супругой сходил в кино. А раньше мы писали, что супруга Канье Уэста нарушила дресс-код в легендарном заведении.