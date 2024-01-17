Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" шокував подробицями сусідства з Бредом Піттом

Актор Бред Пітт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Актор Джейсон Прістлі розповів про "короткий проміжок часу", який він прожив з Бредом Піттом та іншим сусідом "в двокімнатній квартирі в поганому районі Лос-Анджелеса". Історія сталася в 1987 році.

Про це пише Daily Mail.

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Прістлі досяг слави серед підлітків у 1990-му році, коли його взяли на роль Брендона Уолша в популярному проєкті Fox "Беверлі-Гіллз, 90210".

"Бред був не таким поганим, як мій інший сусід по кімнаті, який був справжньою катастрофою. Але з Бредом все гаразд", — згадує Джейсон Прістлі.

Актор Бред Пітт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Джейсон пригадав гру зі своїми сусідами по кімнаті, "щоб побачити, хто довше протримається без душу".

"Я думаю про це зараз: "Чувак, як це огидно. Про що ти думав?". Перемагав завжди Бред. Я не думаю, що він зараз так робить, але тоді він міг довго не приймати душ", — говорить Джейсон.

Прістлі раніше писав про життя з 60-річною кінозіркою у своїх мемуарах 2014 року: "Ми жили на локшині рамен і звичайному пиві — тому, що поставлялося в білих банках з написом "пиво" — і сигаретах Marlboro Light".

Але це не все, що було. Актор розповів на шоу Рейчел Рей у 2019 році про один різдвяний обмін: "Бред приніс нам усім Біблії. Наші імена були вигравірувані — вони були дуже гарні. Я все ще маю свою, вона вдома на книжковій полиці".

Пітт досяг успіху, коли знявся у класичному фільмі Рідлі Скотта "Тельма і Луїза" 1991 року.

Нагадаємо, елітні апартаменти, якими володіли Анджеліна Джолі та Бред Пітт, виставили на продаж.

Раніше у мережі показали авто зірки серіалу "Беверлі-Гіллз", яке понівечили байкери.