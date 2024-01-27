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Пластический хирург прокомментировал подтяжку лица Брэда Питта за большие деньги

27 января 2024 10:25
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Пластический хирург прокомментировал подтяжку лица Брэда Питта за большие деньги
Актер Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

редположения о том, что Брэд Питт сделал подтяжку лица, приобрели безумную огласку после того, как в социальной сети врач прокомментировал его нестареющую внешность. Поклонники называют 60-летнего актера настоящим Бенджамином Баттоном, уверяя, что он не стареет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бывший врач Национальной службы здравоохранения доктор Джонни Беттеридж считает, что Брэд тайно сделал операцию, которая может стоить более 100 000 фунтов стерлингов. Брэд никогда не рассказывал, делал ли пластику, но доктор Джонни предположил, что ему сделали подтяжку лица.

 

Актер Брэд Питт три года назад. Фото: WireImage
Актер Брэд Питт три года тому. Фото: WireImage

Врач сравнил фотографии голливудской звезды, сделанные на церемонии вручения премии Оскар в 2020 году, с июлем прошлого года, когда актер сидел на корте Уимблдона. Он сказал: "Он четыре года назад, в 2020 году демонстрирует нормальные признаки старения. Глубокие статические морщины, потеря объема в области глаз и средней части лица и некоторая дряблость кожи нижней части лица. На Уимблдоне в прошлом году трансформация заметна. Посмотрите на изменения в его лице и на то, насколько моложе он выглядит, когда вы видите его сбоку в профиль. Вы видите, что изменение нижней части лица действительно впечатляющее, и вы можете сказать, что это связано с подтяжкой лица" — уверен хирург.

 

Актер Брэд Питт в прошлом году. Фото: BBC Sport
Актер Брэд Питт в прошлом году. Фото: BBC Sport

Доктор Джонни утверждает, что ухо Брэда имело "шрам от подтяжки лица".

Он объяснил: "Во время процедуры кожа вокруг уха поднимается, что может изменить форму и положение мочек ушей. Он почти вернулся в прошлое, выглядел в начале 2000-х, что также иронично, потому что он играл Бенджамина Баттона. Между этими фотографиями разница в три года, и видны изменения в средней и нижней части лица. Я думаю, что он очень хорошо смотрится для этой трансформации, это отличный пример успешной операции".

Напомним, звезда сериала "Беверли-Хиллз" шокировал подробностями соседства с Брэдом Питтом.

Ранее Анджелина Джоли на прогулке со взрослым сыном поразила новым цветом волосы.

Брэд Питт
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