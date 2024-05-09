Пластический хирург рассказал, кому из звезд помогли похудеть таблетки перед Met Gala 2024

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Ультратонкая талия Ким Кардашьян, произвела фурор на Met Gala. Но ведущий пластический хирург рассказал, что некоторые другие знаменитости также выглядели худее, чем обычно.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дженнифер Лопес поразила изменениями во внешности

Пользователи социальных сетей стали сравнивать Бал Института костюмов с "Олимпийскими играми по похудению". Врач Гэри Мотики, сертифицированный пластический хирург из Лос-Анджелеса, рассказал о четырех знаменитостях, которые могли принимать препарат накануне Бала.

Дженнифер Лопес обеспокоила поклонников после того, как некоторые сказали, что она была "сухой" и "очень худой". Мотики сказал, что ее вид может быть связан с употреблением таблеток для похудения. Хотя это также может быть связано со стандартной потерей веса.

Поп-певица Лана дель Рэй поражала изменениями веса на протяжении многих лет. Но многие поклонники предполагают, что ее недавняя потеря веса, произошедшая менее чем за год, может быть связана с препаратами для похудения.

Доктор Мотики сказал, что он подозревает, что звезда использовала препарат для похудения, поскольку ее изменения были очень быстрыми.

Он также предположил, что она, возможно, использовала филлеры, чтобы попытаться восстановить утраченный объем и выглядеть молодее.

"Часто случается, что люди теряют вес на этих препаратах, а потом думают, что выглядят истощенными. Тогда появляются филлеры. В общем, результаты выглядят очень естественно, и она выглядит прекрасно", — говорит пластический хирург.

Некоторые зрители также указали на потерю объема черт ее лица как признак того, что она использовала таблетки.

Актриса Джессика Билл говорит, что купалась в соли Эпсома, чтобы сбросить достаточно веса, чтобы надеть свое платье на Met Gala.

Но пластические хирурги предположили, что ей, возможно, также помог препарат, чтобы получить более стройную фигуру. Они указали на ее меньшую талию как потенциальное доказательство того, что она похудела, сравнивая это с ее последним появлением на Бале в 2013 году.

Но хирурги сказали, что она тоже всегда была "довольно худой" и в "хорошей форме", а доктор Мотики сказал, что тонус ее рук свидетельствует о том, что она тренируется.

"Купание в соли Эпсома лишило бы вас немного воды, но это не втиснет вас в платье, потому что вы просто вернете воду", — рассказал он.

Доктор Мотики также указал на ее шею, которая казалась более дряблой, что может свидетельствовать о потере веса.

Английская соль может помочь кому-то немного снизить объем талии, способствуя выведению влаги из тела. Но многие врачи советуют не использовать ее для этой цели, говоря, что она может вызвать обезвоживание, что может привести к многочисленным осложнениям.

Просматривая фотографии Ким Кардашьян, доктор Мотики сразу сказал: "Талия от препарата"

"Ее талия выглядит тоньше, чем мы видели раньше", — рассказал врач.

Это не первый раз, когда Ким сталкивается с обвинениями в применении препарата для похудения, ее также обвинили в 2022 году, что таблетки помогли ей влезть в платье Мэрилин Монро.

Чтобы поместиться в одежду, Ким призналась, что похудела за три недели.

Она утверждала, что этого удалось достичь, избегая углеводов и просто употребляя в пищу овощи и белки, а также бегая на беговой дорожке и надевая костюм для сауны дважды в день.

Напомним, Сальма Хайек поразила эффектным появлением на красной дорожке. А в Нью-Йорке состоялся Бал Института костюмов.