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Племянницы принцессы Дианы в гламурных платьях снялись для Vogue

13 декабря 2023 15:17
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Племянницы принцессы Дианы в гламурных платьях снялись для Vogue
Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер. Фото: Vogue Arabia
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер, племянницы принцессы Дианы, снялись для декабрьского номера Vogue Arabia. В фотосессии сестры-близнецы позировали в гламурных вещах Valentino, Nina Ricci, Schiaparelli, Dolce & Gabbana, Roland Mouret, Dior, Balenciaga, Moschino и Balmain. Фотографировала моделей Рэйчел Смит.

Об этом стало известно из соцсетей Vogue Arabia.

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Племянницы принцессы Дианы снялись в стильной фотосессии

Элизабет и Амелия Спенсер — дочери младшего брата принцессы Дианы, графа Чарльза Спенсера и бывшей модели Виктории Локвуд.

 

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер. Фото: Vogue Arabia

 

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер. Фото: Vogue Arabia

 

Леди Элиза Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леди Элиза Спенсер. Фото: Vogue Arabia

 

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леди Амелия Спенсер. Фото: Vogue Arabia

 

Леди Амелия Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леди Амелия Спенсер. Фото: Vogue Arabia

 

Леди Элиза Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леди Элиза Спенсер. Фото: Vogue Arabia

 

Леди Амелия Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леди Амелия Спенсер. Фото: Vogue Arabia

 

Леди Амелия Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леди Амелия Спенсер. Фото: Vogue Arabia

 

Леди Элиза Спенсер. Фото: Vogue Arabia
Леди Элиза Спенсер. Фото: Vogue Arabia

Несмотря на то, что Амелия и Элиза удивительно похожи — их рост и миниатюрное телосложение, безупречный солнечный цвет лица, сильный южноафриканский акцент — они не идентичны. Мягкая Элиза — старшая из двух на одну минуту — кажется младшей версией своей матери Виктории.

Девушки не родились в Южной Африке, но семья переехала туда в 1995 году во избежание внимания СМИ, которое привлекло имя Спенсер. Их родители развелись в 1997 году. Во время прошлого интервью модели вспомнили принцессу Диану.

"Мы всегда знали ее как нашу тетю. Живя в Южной Африке, я действительно не имела представления о том, насколько она значима в мире, пока не стала намного старше. Но Диана несколько раз приезжала к нам в Южную Африку. Она осталась с нами перед смертью в доме моего отца в Кейптауне. Нам очень повезло, что мы провели с ней это время", — вспомнила Элиза Спенсер.

Напомним, в диадеме принцессы Дианы Кейт Миддлтон сияла на рождественском банкете.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям воспроизвели его детское рождественское фото.

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