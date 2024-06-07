Вілл Сміт в ролі поганого хлопця та містична Дакота Фаннінг — що подивитися в кіно

Голлівудський актор Вілл Сміт. Фото: Instagram/badboys

Цього тижня в український кінопрокат вийшли лише три нові фільми. Це дві американські стрічки з суперзірками та одна виробництва Польщі.

Новини.LIVE розповість цікаві факти про кіноновинки.

Читайте також:

Погані хлопці: Все або нічого (США)

Американський комедійний бойовик є продовженням трьох попередніх частин, які виходили на екрани у 1995, 2003 та 2020 роках відповідно. До своїх ролей знов повернулися актори Вілл Сміт та Мартін Лоуренс. За свою історію франшиза про двох детективів із Маямі зібрала у прокаті 840 млн доларів при загальних витратах на зйомки у 239 млн доларів.

Найуспішнішою у прокаті виявилась стрічка, що вийшла у 2020 році. Це дало поштовх роботі над новою частиною франшизи. Сценарій до фільму написали Кріс Бремнер, Вілл Білл та Джордж Галло. Режисурою зайнялися бельгійці Аділь Ель Арбі та Білал Фалла, які зняли третю частину.

За сюжетом детективи Майк Лоурі та Маркус Бернетт беруться розслідувати корупцію у поліції Маямі. Їхнього загиблого колегу безпідставно звинувачують у роботі на румунську мафію. Аби завадити викриттю правди детективів підставляють. Лоурі та Бернетт змушені тікати, та це не змусить їх зупинити розслідування.

Наглядачі (США)

Фентезійний трилер та детектив є повнометражним дебютом Ішани Найт Ш’ямалан. Основні зйомки фільму проходили в ірландських містах Дублін, Віклоу та Голуї. За сюжетом, подорожі у пошуках натхнення привели 28-річну художницю Міну (Дакота Фаннінг) на захід Ірландії, у непрохідні безлюдні ліси. Єдиний доступний прихисток стає для дівчини пасткою.

Окрім неї в дивному приміщенні ще троє людей. Щоночі за компанією незнайомців спостерігають невідомі глядачі. Дзеркальна стіна в будинку не дає можливості когось побачити, але звуки, що іноді звідти долинають, аж ніяк не несуть спокій.

Лампо: Вірний пес (Польща)

Сімейний фільм знято режисеркою Магдалиною Ніц. У основі сюжету — популярна у Польщі дитяча книга, яка входить до місцевої шкільної програми. Історію написав у 1967 році Роман Писарський, польський письменник, який народився в Івано-Франківську. Пес, про якого йдеться у дитячій історії, справді жив у 1950-х роках та без супроводу людей подорожував Європою на поїздах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП-5 найочікуваніших кінопрем'єр цього літа. Також ми писали, що новий фільм франшизи "Шалений Макс" з Анею Тейлор-Джой провалився в прокаті.