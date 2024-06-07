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"Плохой парень" Уилл Смит и фильм ужасов с Дакотой Фаннинг — кинопремьеры недели

7 июня 2024 21:16
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Стас Кожушко
Редактор
Уилл Смит в роли плохого парня и мистическая Дакота Фаннинг — что посмотреть в кино
Голливудский актер Уилл Смит. Фото: Instagram/badboys
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли всего три новых фильма. Это две американские фильмы с суперзвездами и одна производства Польши.

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

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Плохие парни: Все или ничего (США)

Американский комедийный боевик является продолжением трех предыдущих частей, выходивших на экраны в 1995, 2003 и 2020 годах соответственно. К своим ролям снова вернулись актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс. За свою историю франшиза о двух сыщиках из Майами собрала в прокате 840 млн долларов при общих затратах на съемки в 239 млн долларов.

Самым успешным в прокате оказалась лента, вышедшая в 2020 году. Это дало толчок работе над новой частью франшизы. Сценарий к фильму написали Крис Бремнер, Уилл Билл и Джордж Галло. Режиссурой занялись бельгийцы Адиль Эль Арби и Билал Фалла, снявшие третью часть.

По сюжету детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт берутся расследовать коррупцию в полиции Майами. Их погибший коллега безосновательно обвиняется в работе на румынскую мафию. Чтобы помешать разоблачению правды, детективов подставляют. Лоури и Бернетт вынуждены убегать, но это не заставит их остановить расследование.

Смотрители (США)

Фэнтезийный триллер и детектив являются полнометражным дебютом Ишаны Найт Шьямалан. Основные съемки фильма проходили в ирландских городах Дублин, Уиклоу и Голуи. По сюжету путешествия в поисках вдохновения привели 28-летнюю художницу Мину (Дакота Фаннинг) на запад Ирландии, в непроходимые безлюдные леса. Единственное доступное убежище становится для девушки ловушкой.

Кроме нее в странном помещении еще три человека. Каждую ночь за компанией незнакомцев наблюдают неизвестные зрители. Зеркальная стена в доме не дает возможности кого-то увидеть, но звуки, иногда оттуда доносящиеся, отнюдь не несут покой.

Лампо: Верный пес (Польша)

Семейный фильм снят режиссером Магдалиной Ниц. В основе сюжета — популярная в Польше детская книга, входящая в местную школьную программу. Историю написал в 1967 году Роман Писарский, родившийся в Ивано-Франковске польский писатель. Пес, о котором идет речь в детской истории, действительно жил в 1950-х годах и без сопровождения людей путешествовал по Европе на поездах.

Напомним, ранее мы рассказывали про ТОП-5 самых ожидаемых кинопремьерах этим летом. Также мы писали, что новый фильм франшизы "Безумный Макс" с Аней Тейлор-Джой провалился в прокате.

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