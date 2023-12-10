Ограбление по-украински и демоническое Рождество — кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Демоническое Рождество". Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли пять новых фильмов. Среди них, в частности, французская комедия "Кредитные проходимцы" о страйках против банков и китайский мультфильм "Загадочный мир роботов".

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

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Ограбление по-украински (Украина)

По сюжету жизнь у Алекса (Остап Халавко) достаточно проста и прогнозируема. Изо дня в день он учит детей плавать. На зарплату тренера сильно не пофрантишь, так что радостей у него немного. Но однажды парень влюбляется в сказочно красивую звезду (Даша Астафьева). Покорить красавицу не так уж легко. Да и денег для этого понадобится немало.

Поэтому Алекс решает ограбить банк. Так он и деньги раздобудет, и впечатление на девушку произведет. Но ведь не стоит забывать, что деньги — далеко не главное, если речь идет о настоящей любви.

Демоническое Рождество (США)

События фильма ужасов разворачиваются в начале 1970-х годов в католической школе-интернате для девочек. Саманта и Клара вынуждены проводить зимние каникулы в стенах школы. Вместе с ними остается встречать зимние праздники молодая учительница Роуз. Именно этот момент избрали для нападения представители сатанинского культа во главе с харизматичным и эксцентричным лидером.

На одну из ключевых ролей был приглашен Мена Массуд, известный по роли Аладина в одноименном фильме 2019 года. Основные съемки фильма проходили в окрестностях Монреаля в Канаде.

Альма и Оскар (Австрия, Германия, Швейцария, Чехия)

По сюжету недавно овдовевшая Альма Малер, известная светская дама, соблазняет молодого художника Оскара Кокошку. Небольшое сексуальное приключение оборачивается бурным романом. Оскар считает Альму своей музой, которая больше служит его мужским фантазиям, чем реальности. Сама Альма тоже художница — композитор.

Кредитные проходимцы (Франция)

Из-за огромных долгов банк заблокировал кредитки двух главных героев и отдал дела в суд. Так они попали на перевоспитание в группу анонимных шопоголиков. В здании рядом собираются эко-активисты и наливают бесплатное пиво. Поэтому парочка сразу посетила халявные вкусности.

И родился коварный план: присоединиться к протестам против глобального потепления и чрезмерного потребления, чтобы потом возглавить свой собственный протест — против банковской системы.

Загадочный мир роботов (Китай)

Мультфильм является девятым полнометражным анимационным фильмом о популярных персонажах. В первый раз они появились на экранах как герои детского мультсериала 2012 года.

По сюжету еще детьми Брайар и Брамбл остались одни. Первые воспоминания о маме, которая когда-то ушла и уже не вернулась, стирает время. Теперь они взрослые и заботятся о себе сами. Случайная встреча с начинающей ученой Шарлоттой придает жизни братьев новый смысл.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, кто стал лауреатами премии Европейской киноакадемии.