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Крестница Дженнифер Энистон отмечает 20-летие — кто она и как выглядит

13 июня 2024 23:18
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Единственной дочери Кортни Кокс исполнилось 20 лет — какой она выглядит
Дочь голливудской актрисы Кортни Кокс, Коко. Фото: Instagram/cocoarquette_
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В четверг, 13 июня, единственная дочь голливудской актрисы Кортни Кокс, Коко Аркетт, празднует день рождения. Крестнице звезды сериала "Друзья", Дженнифер Энистон, исполнилось 20 лет.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Кортни Кокс.

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День рождения дочери Кортни Кокс

59-летняя Кокс (которой 15 июня исполнится 60) опубликовала архивные фотографии с дочерью. На большинстве из них именинница позирует на фоне моря.

"Поздравляю с днем ​​рождения мою прекрасную, милую, добрую, отзывчивую и творческую Коко. Ты никогда не перестаешь заставлять меня смеяться. Я очень сильно люблю тебя. До конца", — трогательно поздравила Кокс, известная, в частности, по роли Моники в сериале "Друзья".

На момент написания материала Дженнифер Энистон в соцсетях не поздравила крестницу. Отметим, что отцом Коко является американский актер Дэвид Аркетт. В июне 1999 года он женился на Кортни Кокс. Они познакомились на съемках франшизы "Крик" в 1996 году. В октябре 2010-го Кокс и Аркетт объявили о разводе, который оформили в мае 2013-го.

На Instagram Коко подписаны почти 300 тысяч фолловеров. Преимущественно девушка выкладывает фотографии с пляжа в купальниках и откровенных платьях. Вот так, например, она праздновала день рождения в прошлом году.

Напомним, ранее мы рассказывали, что пластический хирург прокомментировал изменения в лице Дженнифер Энистон. Также мы писали, что звезда "Карточного дома" Кевин Спейси расплакался во время ток-шоу.

Дженнифер Энистон
День рождения
актриса
зарубежные звезды

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