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Полякова у топі та обтислих шортах похизувалася талією та озвучила свою вагу

4 липня 2024 11:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Співачка Оля Полякова показала помітну схудлу фігуру — відео
Українська співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Оля Полякова похизувалася своїми результатами схуднення. Зірка досягла ваги, до якої прагнула і показала, як змінилася її фігура.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Оля Полякова помітно схудла

Відома співачка поділилася з прихильниками своїми успіхами у схудненні. Зірка всього лише за тиждень скинула чотири кілограми. Полякова не приховує, що такого крутого результату їй вдалося досягти завдяки інтенсивними тренуванням. Виконавиця також розповіла, що зараз їй вдалося досягнути омріяної ваги.

Полякова вражаюче схудла
Українська співачка Оля Полякова займається спортом. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Зірка показалася шанувальникам в обтислому топі та шортах чорного кольору, які підкреслили її схудлу фігуру та закликала приєднатися до неї на тренування в столичному парку Наталка, яке відбудеться за кілька днів. 

Полякова досягла омріяної ваги
Українська співачка Оля Полякова на вагах. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Раніше ми розповідали про те, що співачка Оля Полякова вирішила запустити власне кулінарне шоу. А також виконавиця прокоментувала виступ Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні".

спорт Оля Полякова українські зірки схуднення фігура тренування здоровий спосіб життя

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