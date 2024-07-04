Співачка Оля Полякова показала помітну схудлу фігуру — відео

Українська співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Відома українська співачка Оля Полякова похизувалася своїми результатами схуднення. Зірка досягла ваги, до якої прагнула і показала, як змінилася її фігура.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Відома співачка поділилася з прихильниками своїми успіхами у схудненні. Зірка всього лише за тиждень скинула чотири кілограми. Полякова не приховує, що такого крутого результату їй вдалося досягти завдяки інтенсивними тренуванням. Виконавиця також розповіла, що зараз їй вдалося досягнути омріяної ваги.

Українська співачка Оля Полякова займається спортом. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Зірка показалася шанувальникам в обтислому топі та шортах чорного кольору, які підкреслили її схудлу фігуру та закликала приєднатися до неї на тренування в столичному парку Наталка, яке відбудеться за кілька днів.

Українська співачка Оля Полякова на вагах. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Раніше ми розповідали про те, що співачка Оля Полякова вирішила запустити власне кулінарне шоу. А також виконавиця прокоментувала виступ Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні".