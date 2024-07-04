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Полякова в топе и облегающих шортах похвасталась талией и озвучила свой вес

4 июля 2024 11:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Певица Оля Полякова показала заметную похудевшую фигуру
Украинская певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Оля Полякова похвасталась своими результатами похудения. Звезда достигла веса, к которому стремилась и показала, как изменилась ее фигура.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

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Оля Полякова заметно похудела

Известная певица поделилась с поклонниками своими успехами в похудении. Звезда всего за неделю сбросила четыре килограмма. Полякова не скрывает, что такого крутого результата ей удалось добиться благодаря интенсивным тренировкам. Исполнительница также рассказала, что сейчас ей удалось достичь желанного веса.

Полякова поразительно похудела
Украинская певица Ольга Полякова занимается спортом. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Звезда показалась поклонникам в облегающем топе и шортах черного цвета, которые подчеркнули ее похудевшую фигуру и пригласила присоединиться к ней на тренировку в столичном парке Наталка, которая состоится через несколько дней. 

Полякова достигла вожделенного веса
Украинская певица Ольга Полякова на весах. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Ранее мы рассказывали, что певица Оля Полякова решила запустить собственное кулинарное шоу. А также исполнительница прокомментировала выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении".

спорт Оля Полякова украинские звезды похудение фигура тренировки здоровый образ жизни

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