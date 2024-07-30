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Полякова поразила результатом похудения и показала цифру на весах

30 июля 2024 17:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Оля Полякова заметно похудела
Украинская певица Ольга Полякова с тренером. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Оля Полякова похвасталась своими результатами похудения. Звезда не может поверить в то, что сейчас весит как в юности.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

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Известная певица поделилась с поклонниками своими успехами в похудении. Звезда похвасталась своей цифрой на весах. Сейчас артистка с ростом 180 см весит 63,6 кг и добавила, что у неё последний раз был такой вес более 20 лет назад.

"Уже минус 7! Такой я была в 20 лет", — поделилась Полякова.

Полякова показала цифру на весах
Певица Оля Полякова на весах. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Исполнительница не скрывает, что добилась такого блестящего результата благодаря правильному питанию и регулярным тренировкам со специалистом. Полякова также ранее рассказывала, что устраивает себе разгрузочные дни, в которые питается низкокалорийными продуктами.

Полякова худеет
Певица Оля Полякова занимается со специалистом. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Раньше мы рассказывали о том, что певица запустила собственное кулинарное шоу с военными. Также она защитила права представителей ЛГБТ-сообщества.

Оля Полякова диета украинские звезды похудение тренер тренировки вес

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