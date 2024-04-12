Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Полякова запускает кулинарное шоу, где будет готовить для военных arrow

Полякова запускает кулинарное шоу, где будет готовить для военных

12 апреля 2024 21:04
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Оля Полякова будет готовить для военных — что именно
Певица Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Уже много лет певица Оля Полякова публикует в соцсетях видео, где она готовит разнообразные блюда. Артистка решила запустить новое шоу на YouTube, где будет готовить для военных и делиться с ними рецептами.

Об этом Полякова сообщила в своих соцсетях.

Читайте также:

Полякова запускает кулинарное шоу для военных

По словам певицы, после выхода одного из ее кулинарных видео украинские воины написали с просьбой прислать им что-нибудь вкусненькое. Именно тогда у Поляковой появилась идея привлечь защитников к новому YouTube-проекту под названием "Польова кухня". В шоу военные смогут не только насладиться прекрасными блюдами, но и приготовить что-то собственноручно, отдохнуть и снять напряжение после службы.

"В этом проекте я хочу показать, что артисты могут развлекать не только пением, но и умением готовить вкусные блюда. А я со своей стороны готова порадовать кулинарными шедеврами, провести время весело и интересно", — сказала Полякова.

Участие в съемках могут принять воины из разных частей и подразделений ВСУ в рамках разрешения их военного руководства. По словам артистки "Польова кухня", призвана познакомить зрителей с талантливыми поварами, которые сейчас находятся в армии, открыть новые лица и вкусы, которые создадут неповторимую атмосферу в повседневной жизни.

"Для меня украинская культура всегда была и есть о гостеприимстве, щедрости и вкусной кухне. Ароматное блюдо объединяет, дарит уют, а его приготовление — успокаивает и вдохновляет", — подытожила певица.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова провела экскурсию по своему огороду. Также мы рассказывали, что песня alyona alyona и Jerry Heil попала в тройку самых популярных видео на YouTube "Евровидение".

Оля Полякова
еда
рецепты
шоу
военные
украинские звезды
кухня

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы