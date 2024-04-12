Оля Полякова будет готовить для военных — что именно

Певица Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Уже много лет певица Оля Полякова публикует в соцсетях видео, где она готовит разнообразные блюда. Артистка решила запустить новое шоу на YouTube, где будет готовить для военных и делиться с ними рецептами.

Об этом Полякова сообщила в своих соцсетях.

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По словам певицы, после выхода одного из ее кулинарных видео украинские воины написали с просьбой прислать им что-нибудь вкусненькое. Именно тогда у Поляковой появилась идея привлечь защитников к новому YouTube-проекту под названием "Польова кухня". В шоу военные смогут не только насладиться прекрасными блюдами, но и приготовить что-то собственноручно, отдохнуть и снять напряжение после службы.

"В этом проекте я хочу показать, что артисты могут развлекать не только пением, но и умением готовить вкусные блюда. А я со своей стороны готова порадовать кулинарными шедеврами, провести время весело и интересно", — сказала Полякова.

Участие в съемках могут принять воины из разных частей и подразделений ВСУ в рамках разрешения их военного руководства. По словам артистки "Польова кухня", призвана познакомить зрителей с талантливыми поварами, которые сейчас находятся в армии, открыть новые лица и вкусы, которые создадут неповторимую атмосферу в повседневной жизни.

"Для меня украинская культура всегда была и есть о гостеприимстве, щедрости и вкусной кухне. Ароматное блюдо объединяет, дарит уют, а его приготовление — успокаивает и вдохновляет", — подытожила певица.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова провела экскурсию по своему огороду. Также мы рассказывали, что песня alyona alyona и Jerry Heil попала в тройку самых популярных видео на YouTube "Евровидение".