Оля Полякова стала ведущей шоу "Полевая кухня" - первый выпуск

Певица Оля Полякова с защитником. Фото: кадр из шоу "Полевая кухня"

Известная украинская певица Оля Полякова стала ведущей нового шоу "Полевая кухня", в котором соревнуются повара из ВСУ. По его правилам, две команды за 40 минут должны приготовить по одному блюду в условиях военной полевой кухни.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Шоу "Полевая кухня"

По правилам нового шоу, две команды поваров из ВСУ должны справиться на кухне за 40 минут. Блюда для ребят выбирает самая ведущая. В первом выпуске команды готовили плов с морепродуктами и тайский суп Том ям.

Главной целью шоу является не только развлечь зрителей, но и поближе познакомиться с нашими защитниками. Оле Поляковой удалось пообщаться с военным с позывным "Ворот". Он поделился с ней историями о том, как уничтожал врага.

"В 2022 году очень плодотворно работал над подписанием серьезного соглашения. В Киеве уже договорились с партнером о встрече, но утром началось полномасштабное вторжение, поэтому дело отменили. Все будет потеряно, если мы потеряем страну, поэтому я и решил пойти воевать. Во мне в начале мало кто видел воина. Сейчас имею несколько наград: за "храбрость в бою", "несокрушимость духа". Был интересный момент в Соледаре, я так близко еще не сталкивался с врагом. 10 метров между мной и ним, не было плана четкого, что делать, тем более бросать в лоб ему гранату, но руки и адреналин это сделали сами, и я попал. В тот день мы пережили 56 танковых выстрелов по нашей позиции", — рассказал "Ворот".

Певица Оля Полякова с военнослужащими ВСУ. Фото: кадр из шоу "Полевая кухня"

Певица также познакомила зрителей со своим давним знакомым Виталием, который пережил контузию и потерял на войне палец.

"Шли по посадке, прошли к следующему блиндажу, а там отстреливался враг. Он попал в ногу моему побратиму, а мне - в руку, я потерял палец. Так и проходим метр за метром, добывая победу. Всем страшно. Если страха не будет, тебя убьют. Страх помогает выжить. В Соледаре у меня была задача уйти на позицию, откуда я бы не вышел сам. Был мощный обстрел, и меня от взрыва отбросило в яму. Была контузия. Рядом был песик, мы с ним так и сидели обнявшись. Я его не успел забрать, но из Бахмута и Соледара не раз забирали животных и дарили людям в добрые руки", — поделился шокирующими подробностями с поля боя Виталий.

В конце выпуска военные решили отблагодарить ведущую и научить ее собирать и разбирать автомат. Звезда была благодарна за обретенный навык и устроила им настоящий импровизированный концерт.

Ранее мы рассказывали о том, что певице удалось достичь желаемой цифры на весах. А также исполнительница прокомментировала выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении".