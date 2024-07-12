Оля Полякова стала ведущей шоу "Полевая кухня" - первый выпуск

Полякова запустила новое кулинарное шоу, в котором готовят повара из ВСУ
Известная украинская певица Оля Полякова стала ведущей нового шоу "Полевая кухня", в котором соревнуются повара из ВСУ. По его правилам, две команды за 40 минут должны приготовить по одному блюду в условиях военной полевой кухни.
Видео было опубликовано на YouTube.
Шоу "Полевая кухня"
По правилам нового шоу, две команды поваров из ВСУ должны справиться на кухне за 40 минут. Блюда для ребят выбирает самая ведущая. В первом выпуске команды готовили плов с морепродуктами и тайский суп Том ям.
Главной целью шоу является не только развлечь зрителей, но и поближе познакомиться с нашими защитниками. Оле Поляковой удалось пообщаться с военным с позывным "Ворот". Он поделился с ней историями о том, как уничтожал врага.
"В 2022 году очень плодотворно работал над подписанием серьезного соглашения. В Киеве уже договорились с партнером о встрече, но утром началось полномасштабное вторжение, поэтому дело отменили. Все будет потеряно, если мы потеряем страну, поэтому я и решил пойти воевать. Во мне в начале мало кто видел воина. Сейчас имею несколько наград: за "храбрость в бою", "несокрушимость духа". Был интересный момент в Соледаре, я так близко еще не сталкивался с врагом. 10 метров между мной и ним, не было плана четкого, что делать, тем более бросать в лоб ему гранату, но руки и адреналин это сделали сами, и я попал. В тот день мы пережили 56 танковых выстрелов по нашей позиции", — рассказал "Ворот".
Певица также познакомила зрителей со своим давним знакомым Виталием, который пережил контузию и потерял на войне палец.
"Шли по посадке, прошли к следующему блиндажу, а там отстреливался враг. Он попал в ногу моему побратиму, а мне - в руку, я потерял палец. Так и проходим метр за метром, добывая победу. Всем страшно. Если страха не будет, тебя убьют. Страх помогает выжить. В Соледаре у меня была задача уйти на позицию, откуда я бы не вышел сам. Был мощный обстрел, и меня от взрыва отбросило в яму. Была контузия. Рядом был песик, мы с ним так и сидели обнявшись. Я его не успел забрать, но из Бахмута и Соледара не раз забирали животных и дарили людям в добрые руки", — поделился шокирующими подробностями с поля боя Виталий.
В конце выпуска военные решили отблагодарить ведущую и научить ее собирать и разбирать автомат. Звезда была благодарна за обретенный навык и устроила им настоящий импровизированный концерт.
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