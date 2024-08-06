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Оля Полякова повернула молодшу доньку з-за кордону — що каже про це сама артистка

6 серпня 2024 22:26
Галина Войтенко - Редактор
Донька Олі Полякової повернулася до України після навчання за кордоном
Українська співачка Оля Полякова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Відома українська співачка Оля Полякова розповіла про молодшу доньку, яка навчається за кордоном. Одна з найяскравіших зірок шоу-бізнесу повідомила про те, що її 12-річна донька Аліса повернулася до України після перебування в іншій країні.

Про це Оля Полякова розповіла в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Оля Полякова про доньку

Українська співачка розповіла про те, що її 12-річна донька Аліса повернулася додому. За словами артистки, поїздка дівчини була для неї дуже травматичною, адже її забрали зі старого життя, тому вона хоче знову до нього повернутися.

"Аліса повернулася додому. Вона дуже хотіла повернутися у своє старе життя. В неї була травма, що її взяла за шкірки і відвезли кудись, забрали з рідного дому, від друзів, від своїх тваринок домашніх… І в неї було дуже травматичне сприйняття цієї ситуації. Тому для неї дуже важливо не просто повернутися додому, а повернутися саме до тієї квартири, з якої вона поїхала", — розповіла Оля Полякова.

Интервью с Олей Поляковой
Інтерв'ю з Олею Поляковою. Фото: скриншот з YouTube

Тому артистка хоче зробити все для того, щоб її молодша донька знову жила так, як раніше.

"Я зараз хочу все зробити для того, щоб в неї було все, як раніше, для того, щоб зняти цю ідею повернутися до старого життя", — також додала українська співачка.

Сім’я Олі Полякової

Українська артистка Оля Полякова з 2004 року одружена з бізнесменом Вадимом Буряковським. У шлюбі співачка народила своєму чоловіку доньку Марію, а потім доньку Алісу. На початку повномасштабного вторгнення діти Олі Полякової поїхали на навчання до Лондона. Старша донька Маша вже давно повернулася додому, а ось Аліса — лише цього літа.

Оля Полякова со своим мужем и дочерьми
Оля Полякова зі своїм чоловіком і доньками. Фото: Instagram Олі Полякової

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Оля Полякова показала, як схудла. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Оля Полякова запустила власне кулінарне шоу. 

Також ми повідомляли про те, що артистка Оля Полякова захистила права представників ЛГБТ-спільноти.

Оля Полякова шоу-бізнес українські зірки Аліса Полякова

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22:45 АЗС оновили ціни на пальне — скільки коштуватиме бензин в Україні завтра

22:35 У Львові збільшили тариф за вивезення сміття — в міськраді пояснили причину

22:21 Кілька синів у загиблого на війні воїна — хто з них має право на відстрочку

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

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