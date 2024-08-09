Почему Оля Полякова и Маша Ефросинина не снимают шоу "Дорослі дівчата"

Фрагмент шоу "Дорослі дівчата". Скриншот: YouTube/mashaefrosynina

Шоувумен Маша Ефросинина и певица Оля Полякова уже почти девять месяцев не выпускали новых эпизодов своего популярного YouTube-шоу "Дорослі дівчата". В сети ходили слухи, что звездные подруги поссорились. Впрочем, настоящую причину за кулисами "Музыкальной платформы" раскрыла Полякова.

Соответствующее видео появилось в Facebook проекте "Ранок у Великому Місті".

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По словам певицы, популярное YouTube-шоу сейчас на паузе. И причина не личные отношения между ней и Ефросининой.

"Мы собираемся их немного переделать, в каком-то новом формате. Потому что вы же видите, что все как обезьяны стали повторять. Эти "Дорослі дівчата" и вдвоем ведут, и втроем, и вчетвером, и что-то там кудахчут. Но пока никто "Дорослих дівчат" не переплюнул, потому что нужно быть взрослыми и смешными", — отметила Полякова.

Музыкальная исполнительница уверяет — между ней и Машей нет споров. Потому что им нечего делить.

"Я даже не знаю, кто это придумал. На какой теме мы могли бы побить горшки? Что нам делить? Мы с Машей очень хорошо общаемся. Если вы видите (в соцсетях. — Ред.), она бывает у меня дома", — подытожила Полякова.

О шоу "Дорослі дівчата"

Первый выпуск проекта вышел еще до полномасштабной войны в сентябре 2021 года. Он набрал более 2,7 млн просмотров. Тогда артистки вели "Дорослі дівчата" на русском. Впоследствии, после критики пользователей соцсетей, Оля и Маша перешли на украинский.

Последний выпуск вышел в конце декабря 2023 года и имеет почти 600 тысяч просмотров. Что интересно, эпизоды проекта выходили не на отдельном YouTube-канале, а на собственном Маши Ефросининой.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова овладела навыками танкиста. Также мы рассказывали, как Маше Ефросининой удается поддерживать тело в тонусе.