Анджеліна Джолі та Джон Войт не поділяють спільних політичних інтересів

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі в юності з батьком. Фото: X/Masquerade2376

Вже тривалий час оскароносні голлівудські актори Анджеліна Джолі та Джон Войт не підтримують зв’язок. Батько колишньої дружини Бреда Пітта не в захваті, зокрема, від політичних уподобань зіркової доньки.

Про це повідомляє The Things.

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Складні стосунки Анджеліни Джолі з батьком

Є певні проблеми, які віддаляють доньку та батька. І одна з них — їхні політичні погляди. Войт відверто висловлювався про свою підтримку республіканцю Дональду Трампу, тоді як Анджеліна Джолі за демократів, зокрема, Джо Байдена.

Політичні погляди Войта не подобаються багатьом голлівудським артистам. В цілому, більшість знаменитостей підтримує саме демократів. Серед них і Анджеліна Джолі. Акторка ніяк не відреагувала на політичні погляди свого батька, але її вчинки, безумовно, говорять більше, ніж слова.

Виконавиця ролі, зокрема, Лари Крофт підтримала Джо Байдена, коли у квітні минулого року з сином Меддоксом відвідала урочистий обід у Білому домі.

До речі, колишній чоловік Анджеліни, голлівудський актор Бред Пітт також підтримував Джо Байдена. В жовтні 2020 року оголосили, що саме він зніме оповідання для кампанії Джо Байдена. Реклама набула широкого розголосу під час показу World Series.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі скандалів Джолі та Пітт одночасно відвідають Венеційський міжнародний кінофестиваль. Також ми розповідали, що зоозахисники розкритикували бізнес Бреда Пітта.