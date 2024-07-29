Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Політичні вподобання ще більше розсварили Анджеліну Джолі з батьком arrow

Політичні вподобання ще більше розсварили Анджеліну Джолі з батьком

29 липня 2024 08:14
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Анджеліна Джолі та Джон Войт не поділяють спільних політичних інтересів
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі в юності з батьком. Фото: X/Masquerade2376
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Вже тривалий час оскароносні голлівудські актори Анджеліна Джолі та Джон Войт не підтримують зв’язок. Батько колишньої дружини Бреда Пітта не в захваті, зокрема, від політичних уподобань зіркової доньки. 

Про це повідомляє The Things.

Читайте також:

Складні стосунки Анджеліни Джолі з батьком

Є певні проблеми, які віддаляють доньку та батька. І одна з них — їхні політичні погляди. Войт відверто висловлювався про свою підтримку республіканцю Дональду Трампу, тоді як Анджеліна Джолі за демократів, зокрема, Джо Байдена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jon Voight (@jonvoight)

Політичні погляди Войта не подобаються багатьом голлівудським артистам. В цілому, більшість знаменитостей підтримує саме демократів. Серед них і Анджеліна Джолі. Акторка ніяк не відреагувала на політичні погляди свого батька, але її вчинки, безумовно, говорять більше, ніж слова.

Виконавиця ролі, зокрема, Лари Крофт підтримала Джо Байдена, коли у квітні минулого року з сином Меддоксом відвідала урочистий обід у Білому домі.

До речі, колишній чоловік Анджеліни, голлівудський актор Бред Пітт також підтримував Джо Байдена. В жовтні 2020 року оголосили, що саме він зніме оповідання для кампанії Джо Байдена. Реклама набула широкого розголосу під час показу World Series. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі скандалів Джолі та Пітт одночасно відвідають Венеційський міжнародний кінофестиваль. Також ми розповідали, що зоозахисники розкритикували бізнес Бреда Пітта.

Джо Байден Анджеліна Джолі Дональд Трамп актори політики закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ